Ibovespa vira para alta e retoma os 130 mil puxado por Vale; GOL dispara

Após passar os primeiros minutos do pregão desta quarta-feira, 9, em queda, o entrou no campo positivo e, às 12h15, subia 0,45% para 130.366 pontos. A alta é puxada pela valorização de quase 2% das da Vale (VALE3), que tem a maior participação do índice. A mineradora, assim como as ações de siderúrgicas, tem sido impulsionadas pela apreciação do minério de ferro, que disparou mais de 5% na China nesta madrugada.

No cenário internacional, as bolsas operam próximas da estabilidade, com investidores digerindo o índice de ao produtor chinês, que saiu acima das expectativas, batendo 9% na comparação anual. O número foi o maior em mais de 12 anos e ascendeu preocupações sobre uma possível restrição de crédito no país.

A inflação brasileira também vem ganhando destaque nos debates entre investidores, após o IPCA de maio, divulgado nesta manhã, ter ficado em 8,06% no acumulado de 12 , se distanciando ainda mais do teto da meta de inflação para este ano, de 5,25%. A expectativa era de que a inflação acumulada de maio ficasse em 7,93%. O dado reforça a pressão para que o Banco Central eleve a taxa de juros.

"O IPCA veio muito alto. vai começar a bater no juros mais forte. Essa discussão vai ter que começar no Brasil", diz em vídeo a clientes André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Na , além da Vale, os papéis do Itaú (ITUB4), que também possuem grande participação no Ibovespa, contribuem para a alta do índice, subindo mais de 2%. Por outro lado, as ações da B3 (B3SA3), que chegaram a cair mais de 3% no início do pregão, seguem no campo negativo, após a Comissão de Valores Mobiliários autorizar a fintech Market 2 Market para atuar como central depositária de Certificado de Recebíveis do Agronegócio ( ), o que poderia quebrar o monopólio da B3 nessa frente.

"Ela estaria disputando com a antiga Cetip, que é um pedaço da B3 e não é sua principal fonte de receita. Esse movimento é uma oportunidade de compra para o papel [da B3]", disse Bruno Lima, analista do BTG Pactual na Abertura de Mercado desta quarta.

Na ponta positiva, as ações da GOL (GOLL4) lideram as altas, subindo 4,3%, após a empresa anunciar a compra da companhia aérea MAP por 28 milhões de reais, aumentando sua oferta de voos no Aeroporto de Congonhas, um dos mais disputados do país. Já as ações da Azul (AZUL4), que chegou a prometer que seria uma das líderes do movimento de consolidação do setor, caem cerca de 1%. Enquanto sua concorrente comprou a MAP, ela estaria com as operações brasileiras da Latam na mira.

