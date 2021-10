Sangue na tela: Ibovespa desaba mais 4% com rumores sobre saída de Guedes

O tem mais um dia de forte queda nesta sexta-feira, 22, aprofundado as perdas da véspera, em meio ao que muitos já classificam como uma "guinada populista" do governo de Jair Bolsonaro. Na última noite, a insistência por medidas que ameaçam a sustentabilidade fiscal do país levou a saída de quatro secretários do Ministério da Economia. Pediram demissão o secretário Especial do Tesouro e Orçamento, e Jeferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional, e seus respectivos secretários adjuntos. O medo maior agora é de que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, abandone o barco.

Segundo o G1, dois interlocutores do presidente estiveram em São Paulo sondando possíveis substitutos para Guedes. De acordo com a Folha de S. Paulo, cresce a pressão entre ministros para a saída do economista. Um deles, inclusive, teria dito que "ninguém aguenta mais" ele, mas que "só sai à força".

Os temores sobre a saída do principal nome econômico do governo levou o mercado a reduzir as posições em brasileira e aumentar a proteção em dólar, levando a moeda americana a superar os 5,70 reais. Às 11h45, o dólar subia 1%, próximo das máximas do dia, a 5,725 reais, enquanto o Ibovespa caía 3,80%, a 103.638 pontos. O Índice Small Caps, ainda mais ligado à dinâmica da economia brasileira, despenca quase 6%.

A queda da bolsa e a alta do dólar contrastam com o ambiente positivo no exterior, onde a maioria das bolsas operam em alta e moedas emergentes, como o peso mexicano e o rublo russo, se valorizam contra o dólar.

Pouco após a debandada na equipe do ministro Paulo Guedes, na última noite, a comissão especial da Câmara aprovou o texto da PEC dos Precatórios, em que também foi inserida mudanças nas regras do teto, que deve passar a ser reajustado com base no IPCA acumulado entre janeiro e dezembro, e não mais no período de 12 meses findos em junho.

Com o novo calculo, que é retroativo, será aberto um espaço de 39 bilhões de reais no Orçamento de 2022, segundo a Folha de S. Paulo. Mais 44 bilhões de reais deve ser tirado, com o adiamento de pagamento de parte dos precatórios, abrindo espaço para o desejo político do presidente Jair Bolsonaro de distribuir, no mínimo, 400 reais por família beneficiária do novo Bolsa Família.

Pressão na Petrobras

O cenário conturbado tem pressionado ainda mais sobre as da Petrobras (PETR3/PETR4), que sofre pressões sobre sua política de preços. Embora tenha previstos novos aumentos no do combustível, em live, o presidente Bolsonaro defendeu auxílio de 400 reais também para os caminhoneiros. A proposta, no entanto, não agradou a categoria, que se organiza para novas greves. A preocupação é de que a Petrobras seja a próxima vítima em meio às tentativas do presidente reestabelecee sua popularidade. Com a segunda maior participação do Ibovespa, as ações da Petrobras recuam mais de 4%,

Na busca do dólar

Com a maioria das ações operando em queda nesta sexta, as principais altas do dia são lideradas por empresas exportadoras, que tendem a se beneficiar da valorização do dólar. Na ponta do índice, as ações da Suzano (SUZB3), de papel e celulose, sobem mais de 7%, enquanto sua principal concorrente no país, a Klabin (KLBN11), avança 3,11%.

Investidores também retomam as apostas no setor de mineração e siderurgia, mesmo após o minério de ferro fechar em queda na China. Com o maior peso do Ibovespa, as ações da Vale (VALE3) avançam 1,53%, reduzindo as perdas do índice

Setor doméstico sangra

Na ponta negativa, grande parte das ações do Ibovespa caem mais de 6%, sendo as maiores perdas as de empresas ligadas à atividade econômica local, como varejistas, empresas de educação, turismo e shoppings.

As ações do Banco Inter (BIDI11), com alguns dos maiores múltiplos da bolsa, também apresenta forte desvalorização, chegando a cair quase 10% em meio à abertura das curvas de juros.

Na bolsa, o juro (DI) com vencimento em 2025 dispara mais de 4% enquanto o DI de 2031 já precifica um juros na casa dos 12,50%. A ponta curta também passa por ajustes, com o mercado precificando um aperto monetário mais duro por parte do Banco Central.