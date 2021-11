Ibovespa fecha acima dos 103 mil pontos com impulso de PEC, Vale e Petro

O se recuperou nesta terça-feira, 23, e voltou a subir forte, apagando as perdas do último pregão no qual regrediu ao menor nível do ano. O principal índice da B3 fechou o dia em alta de 1,5%, aos 103.653 pontos, descolado do desempenho misto das bolsas no exterior. Entre os motores para a alta estão as altas de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3PETR4), somadas a notícias sobre a PEC dos Precatórios.

O impulso final para a alta – que colocou o índice de volta na marca dos 103.000 pontos – veio da PEC dos Precatórios, que está cada vez mais perto de ser aprovada no Senado. O relatório, que deve ser apresentado amanhã, sugere seis mudanças no texto e aceita a implementação permanente do Auxílio Brasil – mas sem fixar um valor específico para o programa social, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

A preocupação geral era de que a casa rejeitasse o caráter permanente do programa, levando o governo a buscar outras soluções para custear o Auxílio Brasil. Uma das mais temidas era a volta do estado de calamidade o que, na visão do mercado, seria ainda mais prejudicial às contas públicas.

O maior efeito da PEC foi observado no dólar, que chegou a ser negociado a 5,663 reais na máxima do dia, mas perdeu força ao longo da tarde, fechando a 5,609 reais.

Petróleo e minério de ferro avançam

Na , o tom positivo foi sustentado ao longo de todo o dia seguindo os ganhos das de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), os dois papéis com maior participação na carteira teórica do índice.

A petroleira fechou o dia com fortes ganhos de 5,46% para as ações preferenciais (PETR4) e 4,7% para as ordinárias (PETR3), acompanhando a disparada de mais de 3% nos preços do petróleo. O movimento impactou também Braskem (BRKM5) e PetroRio (PRIO3), que registraram ganhos de 6,68% e 5,3%, respectivamente.

No caso da Petrobras, investidores também mantiveram no radar a audiência do presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, no Senado para tratar sobre a política de preços da estatal. Segundo Silva e Luna, a Petrobras "tem que praticar preços de mercado" e "tem que ser ressarcida em caso de artificial".

Já as ações da Vale subiram 2,63%, marcando seu segundo dia consecutivo de forte valorização, após o minério de ferro voltar a disparar na China.

Nesta madrugada, as negociações de minério de ferro em Dalian chegaram a ser interrompidas, após o metal bater 10% de valorização, com expectativas de que as siderúrgicas chinesas aumentem sua produção. Após a interrupção, os contratos de minério de ferro fecharam em alta de 7,8%.

Além da mineradora, siderúrgicas, também foram beneficiadas pela apreciação da commodity e ficaram entre as maiores altas do dia, com Usiminas (USIM5) avançando 4,76% e CSN (CSNA3) subindo 3,44%.

Maiores altas Maiores quedas Braskem BRKM5 6,68% Méliuz CASH3 -5,44% Petrobras PETR4 5,46% Totvs TOTS3 -4,99% PetroRio PRIO3 5,30% Petz PETZ3 -4,02%

Exterior cai e arrasta techs brasileiras

Nos Estados Unidos, os índices Dow Jones e o S&P 500 fecharam o dia em terreno positivo, com altas de 0,55% e 0,17%, respectivamente. Já o Nasdaq, de tecnologia, caiu 0,5%, com investidores ainda repercutindo a possibilidade de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos, após a renomeação de Jerome Powell para a presidência do Federal Reserve (Fed). Na Europa, onde o coronavírus voltou ao centro das preocupações, o Stoxx 600 fechou em queda de 1,29%.

As quedas do mercado europeu ocorrem mesmo após os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês), divulgados nesta manhã, terem superado as projeções de mercado em praticamente todas as frentes. O destaque ficou para o PMI industrial da Zona do Euro, que bateu 58,6 pontos, acima do consenso de 57,3 pontos e da linha dos 50 pontos que divide a expansão da contração da atividade. Nos Estados Unidos, o PMI industrial ficou em 59,1%, acima das projeções de mercado, mas o PMI de serviços decepcionou em 2 pontos, ficando em 57 pontos.

As preocupações externas também afetam o Ibovespa, que opera em tom majoritariamente negativo, ainda que ações com grande peso no índice mantenham o sinal positivo. Com participação mais pulverizada, o Índice Small Caps cai cerca de 0,65%, na contramão do Ibovespa. Dentro do principal índice da B3, ações ligadas ao varejistas e à tecnologia voltam a liderar as perdas.

Entre as maiores quedas do Ibovespa, voltaram a se destacar ações de tecnologia, que caem em linha com o setor nos Estados Unidos. Méliuz (CASH3) liderou as perdas caindo 5,44%, seguida por Totvs (TOTS3), que caiu 4,99%. A varejista Petz (PETZ3), que também apresenta uma tese de alto crescimento, caiu 4,02%, conforme investidores precificam um cenário de juros mais altos no mundo.

