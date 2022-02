Ibovespa fecha acima dos 114 mil pontos com recuo da Rússia

hoje: o principal índice da B3 registrou mais um dia de alta nesta terça-feira, 15, acompanhando as bolsas internacionais, que refletiram o alívio de tensões no Leste Europeu. O Ibovespa fechou acima da marca de 114 mil pontos pela primeira vez no ano.

A reação positiva foi motivada por falas do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em coletiva, Putin disse que Rússia está pronta para seguir o “caminho da negociação” no conflito com a Ucrânia. Além disso, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, afirmou nesta madrugada que tropas posicionadas na fronteira com a Ucrânia retornarão às suas bases a partir de hoje. O dólar caiu, com o maior apetite global ao risco.

No fechamento:

Ibovespa: + 0,82%, aos 114.828 pontos

Dólar comercial: - 0,74%, R$ 5,180

A menor preocupação sobre possíveis sanções sobre o óleo e gás russo arrefeceu o do petróleo, que caiu mais de 3% nesta terça. O movimento limitou os ganhos da brasileira, com as de petroleiras sendo negociadas no campo negativo.

Petrobras (PETR4): - 1,58%

Petrobras (PETR3): - 2,07%

PetroRio (PRIO3): - 2,83%

3R (RRRP3): - 4,74%

Petróleo Brent : - 3,44%, a US$ 93,16 o barril

A queda de quase 10% do minério de ferro nesta madrugada foi outro fator limitante para o Ibovespa, com as ações da Vale caindo quase 3%. Siderúrgicas também ficaram entre as maiores perdas do dia.

A desvalorização do minério, segundo a Reuters, foi desencadeada por um artigo do jornal chinês Economic Observer que dizia que reguladores chineses fariam um "alerta" aos traders de minério de ferro. A maior pressão governamental ocorre em meio à alta da commodity, que havia batido máxima em cinco meses na última semana.

CSN (CSNA3): - 4,83%

Vale (VALE3): - 2,97%

Usiminas (USIM5): - 0,57%

O setor financeiro, por outro lado, impulsionou os ganhos do Ibovespa. O Banco do Brasil (BBAS3) disparou quase 5%, após a divulgação de seu resultado do quarto trimestre e guidance para 2022.

O banco estatal teve líquido ajustado de R$ 5,930 bilhões, representando um crescimento anual de 60,5%. O BB ainda informou que espera entre R$ 23 bilhões e R$ 26 bilhões de lucro líquido ajustado para este ano, com a margem financeira bruta variando entre 11% e 15%. O resultado e o guidance foram positivos, na opinião de Rodrigo Crespi, analista da Guide.

"O Banco foi resiliente durante o aumento da inadimplência e estreitamento do crédito. O banco aumentou o gap entre o seu índice de cobertura e a média do mercado. Além disso, publicou guidance mais conservador que o realizado em 2021, em linha com a possível deterioração do cenário macroeconômico. Há chances expressivas de as metas serem alcançadas", afirma Crespi, em nota.

Banco do Brasil (BBAS3): + 4,74%

As maiores altas do Ibovespa, no entanto, ficaram com ações de crescimento, como Locaweb (LWSA3) e Banco Pan (BPAN4). A WEG (WEGE3), que irá apresentar seu balanço na manhã de quarta-feira, 16, também foi destaque de alta.

Locaweb (LWSA3): + 15,31%

Banco Pan (BPAN4): + 10,47%

WEG (WEGE3): + 8,02%

Movimento semelhante ocorreu no mercado americano, onde o índice Nasdaq, com maior peso de ações de tecnologia, tem o melhor desempenho entre os principais índices do mercado americano. As altas, porém, contrastam com o avanço dos juros futuros dos Estados Unidos. O rendimento dos títulos americanos de dez anos voltaram a superar 2% nesta terça, após nova surpresa do lado da inflação.

S&P 500 (EUA): + 1,58%

Nasdaq (EUA): + 2,53%

Stoxx 600 (Europa) : + 1,43%

O Índice de Preço ao Produtor americano (PPI, na sigla em inglês) saiu acima do esperado, subindo 1% em janeiro ante expectativa de 0,5% de alta. O PPI acumulado de 12 meses ficou em 9,7%. Dados de inflação também superaram as projeções de mercado no Brasil. O IGP-10 de fevereiro ficou em 2% ante consenso de alta de 1,9%.