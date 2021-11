Fechamento de mercado: Ibovespa sobe 0,72% com resultados recordes

O fechou em alta nesta terça-feira, dia 9, terminando o dia com variação de 0,72%​, aos 105.535 pontos.

O desempenho do índice foi influenciado por declaração do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que negou que haja qualquer tipo de interferência na Petrobras (PETR4), e pela divulgação dos resultados recordes do BTG Pactual (BPAC11).

As que mais se desvalorizaram no dia foram PetroRio (PRIO3), que perdeu 4,53%​, a GOL (GOLL4) que fechou em queda de 3,40%​. A Vale (VALE3) acabou no vermelho em 2,45%​.

Por outro lado, as maiores altas foram de Magazine Luiza (MGLU3), com ganho de 10,05%​, Americanas (AMER3), com alta de 7,64%​, e Via (VIIA3), com alta de 6,79%.

O dólar, por sua vez, se desvalorizou 0,83% em relação ao real, negociado a 5,49 reais.

Confira os principais destaques do pregão desta segunda no programa Fechamento de Mercado.