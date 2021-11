Ibovespa fecha em alta após desemprego cair mais do que o esperado nos EUA

fechou em alta de 1,56%, em 104.824 pontos, nesta sexta-feira, 5, acompanhando o bom humor nas bolsas internacionais, após os dados do mercado de trabalho americano terem surpreendido positivamente os investidores. Com o maior apetite por risco no mundo, o dólar fechou em queda de 1,53%, 5,522 reais, em linha com sua desvalorização frente a moedas emergentes.

Divulgado pela manhã, o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, revelou a criação de 531.000 novos postos em outubro, acima do consenso de mercado de 450.000. E mais. Os números do mês anterior foram revisados para cima, de 194.000 empregos para 312.000. Ou seja, foram cerca de 200.000 empregos urbanos acima das projeções.

Do lado dos empregos privados, agrícolas ou não, foram 600.000 novos postos de trabalho ante expectativa de 400.000, com os números do mês anterior também revisados para cima. A taxa de desemprego cai de 4,8% para 4,6%, sendo que o esperado era uma queda para 4,7%.

"Os dados foram fortes. Mas, principalmente, porque diminuiu o desemprego onde precisava, como na frente de hispânicos e na de menor escolaridade. Isso é importante para entender o ritmo do tapering e a possibilidade de alta de juros no ano que vem. O mercado de trabalho se recuperou rapidamente", comenta Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Em Wall Street, os índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq fecharam com respectivas altas de 0,37%, 0,56% e 0,20%.

Além do ambiente macroeconômico, os negócios do dia também refletiram os últimos números da temporada de balanços.

Destaques do pregão

Entre as empresas com maios participação no Ibovespa, os grandes bancos tiveram grande importância na alta de hoje, após o Bradesco (BBDC3/BBDC4) apresentar resultado melhor que o esperado para o terceiro trimestre. No período, o Bradesco teve recorrente de 6,767 bilhões de reais, representando um crescimento de 34,5% na comparação anual. As do banco subiram mais de 4%

O balanço contribuiu para a valorização das ações do Banco do Brasil (BBAS3), que divulga seus números do trimestre na semana que vem. Nesta sexta, os papéis da estatal subiram 2,23%

A maior alta do Ibovespa, porém, foi liderada pela PetroRio (PRIO3), que disparou 17,87%, após informar que o consórcio em que participa ganhou direito de negociar com exclusividade os poços de Albacora e Albacora Leste, da Petrobras. As ações da estatal fecharam próximas da estabilidade, após informar não ter recebido os estudos do governo sobre sua privatização.

Entre as maiores altas também fecharam as varejistas, que vinham apanhando com degradação do cenário de negócios local, reagiram nesta sessão. O Magazine Luiza (MGLU3) subiu 12,27%, a Via (VIIA3), 10,79% e a Americanas (AMER3), 6,59%.

As ações da Embraer (EMBR3), que divulgou balanço nesta manhã, fecharam em alta de 6,45%. Com uma das melhores performances da no ano (166% de alta), a fabricante de aeronaves fechou o trimestre com Ebitda de 410,7 milhões de reais. Foi a primeira vez em mais de dez anos que a empresa apresenta fluxo de caixa livre positivo no terceiro trimestre.

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3), com a maior presença no Ibovespa, afundou 3%, impedindo uma alta ainda maior do índice. A desvalorização ocorreu após o minério de ferro fechar a quarta semana seguida em baixa na China.