Ibovespa fecha em alta com bancos e commodities após alívio da Petrobras

O fechou em alta de 0,27%, em 113.583 pontos, nesta segunda-feira, 27. Em pregão marcado por forte volatilidade, o principal índice da B3 só se firmou no campo positivo na última hora de pregão, após a Petrobras (PETR3/PETR4), que pegou investidores de surpresa ao anunciar uma coletiva de imprensa sobre preços de combustíveis nesta tarde, afirmar que irá manter sua política de paridade internacional.

Apesar do susto nos investidores, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse que não há mudanças na política de preços e que irá continuar "trabalhando da forma como sempre trabalhamos". Nesta manhã, o tema foi assunto de conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

As ordinárias da estatal subiram 1,56% e as preferenciais, 0,89%, em linha com a valorização do petróleo no exterior, que chegou a superar a marca de 79 dólares o barril pela primeira vez desde 2018. Logo após o anúncio da coletiva, contudo, as ações da Petrobras chegaram a ser negociadas em queda, enquanto a PetroRio (PRIO3), do mesmo setor, subia mais de 5%, com a alta do petróleo. Tida como mais bem posicionada a surfar a valorização da commodity, a PetroRio fechou com ganhos de 5,58%.

Já as ações da Vale (VALE3), com a maior participação no Ibovespa, subiram 1,43%, acompanhando a apreciação do minério de ferro na China. A commodity superou a marca de 120 dólares por tonelada e acelerou sua recuperação depois de atingir o nível mais baixo em mais de um ano. Isso porque investidores voltaram a apostar no minério com a perspectiva de que as siderúrgicas da China vão aumentar seus estoques da commodity antes do feriado prolongado do Dia Nacional. As comemorações começam no dia 1º de outubro e se estendem por sete dias.

Durante o pregão, contudo, as ações da mineradora chegaram a sofrer com a notícia da CBC News de que 39 funcionários estão presos em mina da Vale, em Sudbury, no Canadá, desde domingo. A Vale informou que tem feito tudo para manter a saúde dos trabalhadores e que eles devem ser retirados por equipes de resgate ainda nesta noite.

Além da Vale e Petrobras, as ações dos grandes bancos tiveram importante contribuição para a alta do Ibovespa. Com o peso do setor, o Itaú (ITUB4) subiu 2,61%, enquanto Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11) e Banco do Brasil (BBAS3) subiram 3%, 3,8% e 2,23% respectivamente.

Os papéis reagem à notícia de que o saldo das operações de crédito do sistema financeiro cresceu 1,5% em agosto, segundo informações do Banco Central. O BC também divulgou que, apesar da taxa média de juros ter aumentado, a inadimplência ficou estável.

A maior alta do índice, no entanto, foram os frigoríficos BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3), que tiveram respectivas altas de 7,15% e 7% tendo como pano de fundo o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), anunciado ainda na noite de quinta-feira, 23, para o aumento de participação da Marfrig para 31,66% da BRF.

Já entre as maiores quedas estiveram as ações mais ligadas à tecnologia, que sofreram com a alta dos rendimentos dos títulos americanos. Por aqui, Méliuz (CASH3), Via (VIIA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Banco Inter (BIDI11) caíram 5,18%, 4,71%, 3,97% e 3,88%, respectivamente. Locaweb (LWSA3) e Totvs (TOTS3) recuaram cerca de 3%.

Nos Estados Unidos ocorreu efeito semelhante, com o índice Dow Jones subindo 0,21%, enquanto o Nasdaq, com maior peso de empresas de tecnologia, caiu 0,52%.

O movimento dos títulos americanos refletiu o maior otimismo com a economia local e preocupações sobre os níveis de inflação, após dados de pedidos de bens duráveis, divulgados nesta manhã, apontarem para uma disparada de 1,8% em agosto ante o consenso de alta de 0,7%. Nesta terça-feira, 28, investidores estarão atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que poderá dar ainda mais pistas sobre o início da retirada de estímulos, esperada para ocorrer até o fim deste ano.

A alta dos rendimentos dos títulos americanos também teve efeito sobre o mercado de câmbio, com investidores montando posições em dólar. Por aqui, a moeda americana subiu 0,65%, a 5,379 reais, seguindo seu movimento de alta no exterior.

Fora do Ibovespa, os papéis da Infracommerce (IFCM3) subiram 8,70% após a companhia anunciar a compra da Synapcom por cerca de 773 milhões de reais em dinheiro. A aquisição ocorre quatro meses após a Infracommerce ter concluído uma oferta inicial de ações (IPO) na .