Ibovespa fecha em alta com expectativa de manutenção de estímulos

O fechou em alta de 0,52%, em 119.395 pontos, nesta quarta-feira, 1, acompanhando o movimento positivo das bolsas de Nova York, após dados do mercado de trabalho americano sugerirem a necessidade de manutenção de estímulos por parte do Federal Reserve (Fed). Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq, mais dependente de políticas estimulativas, subiu 0,33% e fechou em novo recorde. Já o S&P 500 avançou 0,02%.

No mercado de câmbio, porém, o dólar não seguiu seu movimento internacional e fechou em alta de 0,20%, a 5,182 reais, tendo como pano de fundo a maior fraqueza da economia local e ruídos políticos.

Divulgados nesta manhã, os dados de empregos privados americanos do Instituto ADP revelaram a criação de 374.000 vagas no mês de agosto, abaixo das expectativas do mercado de criação de 625.000 vagas. Os dados são conhecidos como "prévia do payroll", o relatório oficial de empregos não agrícolas, que será divulgado nesta sexta-feira, 3.

Embora o presidente do Fed, Jerome Powell tenha alertado, na última semana, que poderia ser "necessário" iniciar a redução do programa de recompra de ativos ainda neste ano, a recuperação do mercado de trabalho é um dos principais objetivos do banco central americano.

Internamente, investidores repercutiram a divulgação do PIB do segundo trimestre de 2021, que teve queda de 0,1% ante expectativa de crescimento de 0,2%. Na comparação anual o PIB cresceu 12,4%, tendo em vista o fraco desempenho do mesmo período do ano passado, pico das restrições de mobilidade. No primeiro trimestre a economia brasileira havia avançado 1,2%. A queda interrompe uma sequência de três trimestres seguidos de ganhos,

"O PIB não foi uma boa notícia. O contexto atual é de estagflação, crescimento baixo e inflação alta. Não dá para pensar que a inflação é transitória, já que a hídrica vai ter impactos também no próximo ano", afirma Alexandre Lohmann, economista da gestora Constância Investimentos.

A expectativa é diferente da de Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, que espera um crescimento mais forte da economia brasileira no segundo semestre. Segundo ele, a maior decepção do PÌB foi com o setor de serviços, que, diz, deve reagir bem à maior mobilidade esperada para o restante do ano.

"Parte do setor ainda está reabrindo aos poucos. O setor de eventos, por exemplo, está totalmente paralisado. Então, ainda tem muito para crescer. Se tudo der certo com as vacinas, pode ser que isso surpreenda até o fim do ano", afirma.

Destaques

Nesta sessão, as da Marfrig (MRFG3) subiram 4,88% e lideraram as altas do Ibovespa, enquanto a BRF (BRFS3) subiu 2,56%, também figurando entre as maiores valorizações. Já as Americanas (AMER3) subiram 3,82% recuperando parte das perdas de mais de 40% acumuladas neste ano.

Outro destaque do campo positivo foi o setor elétrico, com Eneva (ENV3) subindo mais de 4%, Engie (EGIE3) e Copel (CPLE6), mais de 3% e a Eletrobras (ELET3/ELET6) 2,79% e 2,57%, respectivamente. No radar esteve o aumento da tarifa na conta de luz causada pela crise hídrica. A partir desta quarta-feira, o maior patamar da bandeira tarifária sofre um reajuste de 50%.

Na ponta negativa, a Cielo (CIEL3) caiu 3,14%, liderando as perdas do Ibovespa . Ainda entre as maiores quedas, a PetroRio (PRIO3) fechou em queda de 2,82%, pressionada pela desvalorização do petróleo no exterior. A Petrobras (PETR3/PETR4), com maior representatividade no índice, caiu 0,54% e 0,55%, respectivamente.