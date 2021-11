Ibovespa fecha em alta com exterior e blue chips em 2º dia de recuperação

O fechou em alta de 0,83% para 104.514 pontos nesta quarta-feira, 11, em seu segundo dia de recuperação, após tocar seu menor patamar do ano no início desta semana. Além da busca por barganhas, o pregão foi marcado pela bateria de dados econômicos nos Estados Unidos, incluindo a ata do Federal Reserve (Fed), e pelo adiamento da votação da PEC dos Precatórios para a próxima semana. Com ajuda do mercado externo positivo, o movimento de alta do principal índice da B3 foi puxado pelas de alta liquidez, as chamadas blue chips, como Vale (VALE3) e grandes bancos, que subiram mais de 2%. O dólar caiu 0,25%, a 5,942 reais.

Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq subiu 0,44%, o S&P 500, 0,23% e o Dow Jones fechou em queda de 0,03%. Por lá, economistas iniciaram o dia avaliando a série de indicadores que saíram ainda pela manhã. Divulgado nesta quarta devido ao feriado de Ação de Graça, na quinta-feira, 24, os pedidos de auxílio-desemprego, caíram para o seu menor patamar em 52 anos, ficando em 190.000 ante expectativa de 260.000.

“A notícia mostra uma recuperação sólida nos EUA. E se existe uma perspectiva de recuperação econômica maior por lá, a brasileira se beneficia”, afirma Josias de Matos, especialista em finanças da Toro Investimentos.

Por outro lado, a divulgação Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA PIB confirmou a desaceleração do crescimento econômico no terceiro trimestre. O PIB cresceu 2,1% no período, no ritmo de retomada mais lento registrado em um ano. O valor também ficou abaixo do consenso do mercado, que esperava um avanço de 2,2%. Vale lembrar que, inicialmente, economistas esperavam por uma expansão de 2,7% da economia americana no trimestre.

No período da tarde, as atenções estiveram com a ata da última reunião de política monetária do Fed. No documento , o Fed demonstrou maior preocupação em relação à inflação no país e que poderia acelerar o ritmo de redução de estímulos, que tem sido um dos principais temores do mercado. Nas bolsas americanas e brasileira, porém, o efeito da ata foi contido, tendo em vista que, desde segunda feira, quando o presidente Joe Biden renomeou Jerome Powell à presidência do Fed, o mercado já vem precificando de forma mais expressiva o aperto monetário.

No Brasil, a PEC foi incluída na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, porém foram concedidas vistas coletivas pelo prazo de cinco dias, ou seja, foi dado aos senadores mais tempo para analisar a proposta. Assim, a votação na comissão foi adiada para o dia 30 de novembro, próxima terça.

Destaques

Com a maior participação do Ibovespa, a Vale (VALE3) voltou a ser protagonista nesta quarta ao registrar alta de 2,32%, repercutindo o terceiro dia de forte valorização do minério de ferro na China.

Nesta madrugada, a commodity disparou mais 5,7% e voltou a marca dos 100 dólares por tonelada em meio à perspectiva de maior demanda, após o governo local sinalizar apoio ao mercado imobiliário.

As siderúrgicas também se beneficiam, e voltam a ficar entre os maiores destaques de alta do dia. Usiminas (USIM5) subiu 3,48% e CSN (CSNA3), 1,64%.

Já os grandes bancos contribuíram com a alta do Ibovespa com Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) subindo 2,67% e 2,58%, respectivamente.

As maiores altas porém, ficaram com empresas ligadas ao setor de tecnologia, que recuperaram parte das perdas, após terem sofrido com a maior expectativa de aperto monetário nos últimos dias. Na ponta do índice, as ações do Banco Pan (BPAN4) avançaram 5,19% e a as do Inter (BIDI11), 4,02%. Já a Locaweb (LWSA3), que acumula queda superior a 40% nos últimos dois meses, subiu 4,85%.

“A Locaweb, assim como outras empresas de tecnologia, foi prejudicada pelo aumento da taxa de juros no Brasil, mas a queda foi irracional. No pregão de hoje, a ação busca se recuperar”, afirma Matos.