Ibovespa fecha em alta com possível extensão de teto da dívida dos EUA

Após registrar fortes perdas no início do dia, o acompanhou a recuperação das bolsas americanas e fechou o pregão desta quarta-feira, 6, em terreno positivo, com alta de 0,09%, a 110.600 pontos. A mudança de tom se deu no período da tarde, após sinalizações de que o Congresso americano irá encontrar uma solução — ainda que temporária — para o teto da dívida dos Estados Unidos.

Peça fundamental no quebra-cabeça da oposição americana, o líder da minoria do Senado, Mitch McConnell, propôs uma extensão do teto da dívida para dezembro deste ano. Na Câmara, onde os democratas têm maior vantagem numérica sobre os republicanos, foi acertada a suspensão do teto da dívida até dezembro de 2022.

Na véspera, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen chegou a dizer que os Estados Unidos enfrentariam uma recessão, caso o teto da dívida não for endereçado em duas semanas

Ainda que os congressistas não tenham chegado a um acordo para o teto de dívida, a movimentação foi suficiente para melhorar o ambiente nas bolsas de valores e ofuscar a crescente preocupação sobre uma estagflação da economia americana.

Em Wall Street, o S&P 500 e o Dow Jones tiveram respectivas altas de 0,30% e 0,41%. O índice Nasdaq, que vinha sofrendo mais com os temores de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos, recuperou parte das perdas, subindo 0,47%.

O alívio global também teve impactos sobre o câmbio, com o dólar perdendo força no mundo inteiro. No Brasil, a moeda americana, que quase chegou a 5,54 reais no intradia, fechou estável, a 5,486 reais.

Apesar da melhora, o mercado internacional deve manter a cautela até a divulgação do payroll, na sexta-feira, 8. O relatório oficial de empregos não agrícolas é o principal termômetro da recuperação econômica nos Estados Unidos, e pode dar maiores pistas sobre a possível retirada de estímulos por parte do Fed, que deve ocorrer já em novembro.

Enquanto o payroll não sai, investidores repercutiram a variação de empregos privados nos EUA, divulgados pelo Instituto ADP. Considerados uma “prévia do payroll”, os dados mostraram uma criação de 568.000 empregos, número acima do consenso que esperava a criação de 428.000 postos de trabalho.

No Brasil, saíram dados de vendas do varejo de agosto, que ficaram muito abaixo do esperado. No mês, as vendas tiveram queda de 3,1% na comparação com julho e recuaram 4,1% sobre um ano antes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As estimativas apontavam altas de 0,7% na comparação mensal e de 2,0% sobre um ano antes. “A leitura preliminar dos dados é muito ruim e devemos rever o PIB de 2021 e 2022 para baixo”, afirma, em nota, André Perfeito, economista da Necton Investimentos.

Destaques

Apesar da retomada de de tecnologia nos Estados Unidos, os papéis do setor operaram de forma mista na B3. Na ponta negativa, estiveram Locaweb (LWSA3) e Banco Inter (BIDI11), com quedas de 4,46% e 3,10%, respectivamente. Já as maiores altas da foram dominadas pelas empresas de e-commerce.

Na liderança do índice, as ações da Americanas (AMER3) dispararam 7,31%, reduzindo as perdas do ano para pouco menos de 60%. Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3), que também vinham de fortes altas nos últimos 30 dias, subiram 5,70% e 3,55%, respectivamente.

Outro destaque de alta foram as ações da Rumo (RAIL3), que subiram 7,24%, após anunciar a expansão de suas operações para o Mato Grosso até 2030. No radar ainda esteve o relatório do Credit Suisse, que afirmou que o projeto é transformador para a empresa, e recomendou compra da ação com preço-alvo de 26 reais. O valor representa um potencial de valorização (upside) de 52% em relação ao de fechamento do pregão anterior.

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, as ações da Vale (VALE3) avançaram 2,82%, sendo crucial para a alta do índice. Já as da Petrobras (PETR3/PETR4) exerceram a principal força negativa para o Ibovespa. Após altas de 2% no pregão da véspera, os papéis caíram cerca de 2,5%, acompanhando a queda de 2,1% do petróleo brent, no exterior. A desvalorização da commodity ocorreu após seu preço voltar a superar a máxima desde 2018 e depois que os Estados Unidos reportaram maior estoque de petróleo do que o esperado.