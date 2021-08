Ibovespa fecha em alta mas recua 2,6% em semana marcada pela volatilidade

O avança nesta sexta-feira, 20, acompanhando as altas do mercado americano, e deixando de lado as novas tensões políticas entre Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). O principal índice da B3 subiu 0,76%, fechando o pregão aos 118.052 pontos.

Apesar do respiro nos últimos pregões da semana, a trajetória do Ibovespa foi marcada por volatilidade nos últimos dias e o índice ainda acumula perdas de 2,6% no período.

“A semana foi ruim por uma conjunção de motivos. No exterior, o aumento de casos da variante delta, tensão política no Afeganistão e ata do Fed [Federal Reserve, banco central americano]. No Brasil, a temporada de balanços foi boa, mas a sofre muito com a leitura mais perigosa que o mercado tem feito do quadro político e fiscal”, afirma Rodrigo Marcatti, CEO da Veedha Investimentos.

No mercado americano, o índice S&P 500 subiu 0,75% e o Nasdaq, 1,07%, se recuperando das perdas desencadeadas pelo maior apoio à redução de estímulos monetários dentro do Fed. Na Europa, onde as bolsas vinham em queda desde o fim da madrugada, o Stoxx 600 acompanhou a melhora do mercado americano e encerrou o pregão em alta de 0,33%.

No radar dos investidores, ainda seguem as preocupações com a variante delta e seus potenciais efeitos econômicos. Outro ponto de atenção é o aperto regulatório da China. Nesta madrugada, o governo local aprovou nova lei de proteção de dados sobre empresas privadas, o que foi interpretado como mais uma punição ao ascendente setor de tecnologia chinês. Na bolsa de Hong Kong, o Alibaba, um dos maiores símbolos da nova economia chinesa, caiu 2,6%.

No Brasil, investidores também ficam atentos às últimas movimentações do presidente Jair Bolsonaro, que, na última noite, entrou com pedido no STF para proibir a corte de abrir investigações sem o aval do Ministério Público. No mercado, a concepção é de que esses atritos são desnecessários e contraproducentes diante do tamanho dos problemas fiscais. "Há um atrito cada vez maior entre o Bolsonaro e o STF. Os três poderes estão cada vez mais separados", diz Davi Lelis, especialista da Valor Investimentos.

As incertezas pesaram sobre o câmbio, que registrou um dia de forte volatilidade. O dólar encerrou o dia em queda contra o real, reagindo a uma pressão vendedora após a moeda ultrapassar a marca de 5,47 reais na negociação intradiária. A moeda americana recuou 0,7% e encerrou a sessão negociado a 5,38 reais. O resultado foi também uma correção frente à alta de quase 3% nas duas sessões anteriores.

Destaques de

Na liderança do Ibovespa, a Sabesp (SBSP3) disparou 10,86%, após Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e novo secretário de Projetos e Ações Estratégicas do estado de São Paulo, afirmar que pretende deixar encaminhada uma possível concessão ou privatização da companhia.

Com a melhora do ambiente externo, investidores passaram a aumentar posições em algumas das ações que mais sofreram com as recentes quedas da bolsa. Ecorodovias (ECOR3) e Yduqs (YDUQ3) subiram 4,53% e 4,42%, respectivamente.

Ainda no campo positivo, as ações da Vale (VALE3), com a maior participação do Ibovespa, contribuíram para o movimento de alta ao longo da tarde, se recuperando da perda superior a 5% no pregão da véspera. Nesta sexta, o papel chegou a subir mais de 0,5%, mas perdeu força ao longo do dia e encerrou o pregão em leve alta de 0,04%. A foi impulsionada pela recuperação do minério de ferro, que subiu 6% em Singapura, após ter afundado mais de 10% na madrugada anterior.

Apesar da desvalorização do minério de ferro, analistas do BTG Pactual Digital veem o patamar atual de 138 dólares por tonelada como muito saudável para as projeções de da Vale. "Nosso para a Vale é de um minério de ferro perto de 70 dólares para o longo prazo. Ou seja, ainda tem lenha para queimar", disse Vitor Melo, analista do BTG Pactual Digital, na “Abertura de Mercado” desta sexta.

Na ponta negativa, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) recuaram 0,04% e 0,15%, respectivamente. O papel acompanha a sétima queda consecutiva do petróleo no mercado internacional, com investidores temerosos que a variante delta afete a demanda pela commodity. Nesta sexta-feira, o petróleo Brent recuou 2,15% enquanto o WTI teve quedas de 2,26%.