Ibovespa fecha em leve alta acompanhando acomodação nas bolsas globais

Após recuar pela manhã, o virou para alta e fechou esta quinta-feira, 22, próximo à estabilidade. O pregão foi marcado pela acomodação nos mercados do exterior após fortes altas nas últimas duas sessões. O principal índice da subiu 0,17%, aos 126.146 pontos.

Nos Estados Unidos, investidores passaram a sessão acomodando expectativas otimistas e pessimistas. No campo negativo, persistem as preocupações com o avanço da variante delta do coronavírus, que derrubou as bolsas no início da semana. Por outro lado, os resultados corporativos do segundo trimestre vieram acima do esperado, sustentando os mercados nos pregões de terça e quarta-feira.

O pregão de hoje contou com uma nova variável na equação: os dados de pedidos de seguro desemprego, divulgados nesta manhã nos Estados Unidos. Foram 419.000 pedidos semanais de seguro desemprego, acima dos 350.000 esperados. Além disso, o número da semana passada foi revisado para cima, de 360.000 para 368.000.

Os dados mais fracos do que o esperado diminuíram o risco de inflação alta nos EUA, favorecendo as bolsas e, principalmente, as de tecnologia. O Nasdaq, índice de tecnologia americano, subiu 0,36% e apresentou a melhor performance entre os principais índices americanos. O Dow Jones subiu 0,07% e o S&P 500 teve alta de 0,2%.

Por aqui, investidores voltaram a ficar atentos ao noticiário político, após reportagem de O Estado de S. Paulo afirmar que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, ameaçou o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que não haveria eleições em 2022 caso o voto impresso não fosse aprovado. Braga Netto e Lira negaram o conteúdo da reportagem.

Os ruídos impactam o mercado de câmbio, com o dólar avançando 0,41% e encerrando a sessão negociado a 5,213 reais.

Destaques de ações

Fora do Ibovespa, as ações da Multilaser (MLAS3) estrearam em forte alta, subindo 16,67%. Em oferta pública inicial (IPO, sigla em inglês), o dos papéis saíram por 11,10 reais, com a empresa levantando 2,2 bilhões de reais. A companhia foi a nona do setor de tecnologia a abrir capital na B3 neste ano.

Apesar da instabilidade dos mercados nesta quinta, as ações da companhia estrearam em um dia positivo para as ações de tecnologia, que avançaram no Brasil acompanhando o movimento dos Estados Unidos.

Na B3, foram as ações do setor que lideram as altas do Ibovespa, com Locaweb (LWSA3) subindo 5,649%. Já a Totvs (TOTS3) avançou 2,31%.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) fecharam em campos opostos. PETR3 avançou 0,14% e PETR4 recuou 0,22%., mas viraram para alta ao longo da tarde e fecharam o dia negociadas com ganhos de 0,22% e 0,3%, respectivamente. A petroleira informa hoje, após o fechamento do mercado, o relatório de produção do segundo trimestre de 2021.