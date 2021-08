Ibovespa fecha em queda com risco fiscal ofuscando exterior de alta

O caiu 0,12% para 122.056 pontos nesta quarta-feira, 11, sem conseguir acompanhar o tom positivo das bolsas internacionais, após dados da inflação americana ter amenizado as preocupações sobre a alta de preços nos Estados Unidos e retirada de estímulos por parte do Federal Reserve. Em Nova York, os índices Dow Jones e S&P 500 subiram 0,62% e 0,24%, respectivamente. O Nasdaq caiu 0,16%.

Divulgado ainda pela manhã, o Índice de ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês) ficou 0,5% em julho, mantendo a inflação acumulada de 12 meses em 5,5%. O resultado acalmou os investidores no exterior, que temiam resultados piores.

Invista com o maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta no BTG Pactual digital

Por aqui, investidores reagiram aos últimos balanços corporativos e monitoram, principalmente, os riscos fiscais, que envolvem a criação do programa Auxílio Brasil, substituto do Família, e PEC dos precatórios e alterações no imposto de renda. O parcelamento de precatórios, inclusive, é visto como uma tentativa de calote por parte do mercado.

Nesse cenário, os impactos foram sentidos principalmente no câmbio, com o dólar comercial fechando em alta de 0,47%, vendido a 5,221 reais. O movimento foi na contramão de apresentado em outras economias emergentes. Contra o peso mexicano, principal par do real, o dólar caiu 0,75%. "Foi um movimento de proteção dos investidores locais em função da cautela fiscal com a retirada da regra de ouro da PEC dos precatórios", afirma em nota Guilherme Esquelbek, analista da de câmbio Correparti.

Investidores locais ainda repercutiram as vendas do varejo, que tiveram queda de 1,7% em junho frente ao mês anterior. A expectativa do mercado era de um avanço de 0,7%, segundo pesquisa da Reuters. Além de o resultado representar a maior retração do setor neste ano, é a segunda maior para um mês de junho desde o início da pesquisa em 2000, segundo o IBGE. As vendas cresceram 6,3% na comparação anual, também abaixo das expectativas de alta de 8,6%.

“O comércio varejista frustrou muito as expectativas, com uma desaceleração bem além da esperada”, comenta, em nota, Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. Os dados, no entanto, não devem ter grande impacto no crescimento do PIB. “O sinal é negativo, mas a representatividade do comércio no PIB é muito menos expressiva do que os serviços que serão divulgados amanhã. Nossa perspectiva de PIB segue em 4,5% para este ano”, diz.

Destaques da bolsa

Com a segunda maior participação do Ibovespa, a Petrobras (PETR3/PETR4) impediu uma queda ainda mais acentuada, subindo mais de 1%, após anunciar reajuste no preço da gasolina. Com o maior peso do setor financeiro, o Itaú (ITUB4) subiu 1,1%, também estancando as perdas.

Entre as maiores altas figuraram as varejistas, mesmo com dados negativos do setor. A Via (VVAR3, ex-Via Varejo), que apresenta resultado nesta noite, subiu 1,72%, enquanto a Magazine Luiza (MGLU3), que também divulga resultado nesta semana, avançou 2,50%. Entre os componentes do Ibovespa, a alta só foi menor que a da Hering (HGTX3) que subiu 3,53%.

Investidores também se anteciparam ao balanço da JBS (JBSS3), que subiu 1,51% antes do resultado, previsto para esta noite. A Marfrig (MRFG3), que surpreendeu analistas em balanço divulgado na noite de ontem, fechou em alta de 0,66%.

Por outro lado, o pregão foi duro para os acionistas da Qualicorp (QUAL3), que despencou 15,57%, com investidores reagindo ao balanço do segundo trimestre, divulgado na última noite. No período, a empresa teve queda de 28% no líquido. O BTG Pactual digital atualizou as estimativas para a companhia e rebaixou o preço-alvo de 30 para 27 reais por ação.

A RaiaDrogasil (RADL3) também frustrou as estimativas, com o Ebitda ajustado de 497,1 milhões de reais contra 534,3 milhões de reais esperados. Os papéis caíram 3,98%.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME