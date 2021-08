Ibovespa fecha em queda pressionado por incertezas políticas e fiscais

O fechou em queda de 0,49% para 147.472 pontos, nesta segunda-feira, 23, com preocupações fiscais e políticas ofuscando o cenário positivo no mercado internacional. Já o dólar não acompanhou seu movimento de queda no exterior e fechou próximo da estabilidade, cotado a 5,382 reais. Nos Estados Unidos, o S&P 500 renovou sua máxima histórica durante o pregão e fechou em alta de 0,85%. Já o índice Nasdaq subiu 1,55%, e bateu seu recorde de fechamento.

A forte valorização nos Estados Unidos ocorreu após a agência reguladora de medicamentos FDA concedeu aprovação total ao uso da vacina da Pfizer no país. Na de Nova York (NYSE), as da farmacêutica fecharam em alta de 2,5%, enquanto investidores aumentaram suas apostas em ações ligadas à reabertura econômica. Por lá, as ações da companhia aérea Delta subiram 2,9%, assim como as da rede de resorts MGM.

Os impactos foram sentidos na B3, com ações de empresas ligadas ao turismo fechando entre as maiores altas da sessão. CVC (CVCB3), Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) subiram 4,39%, 2,41% e 1,7%, respectivamente. A fabricante de aviões Embraer (EMBR3), que tem como clientes companhias americanas, disparou 5,28%, liderando as valorizações do Ibovespa.

Apesar das altas significativas, o tom de cautela predominou no mercado brasileiro, ainda incerto sobre condução fiscal e política do país. Por aqui, investidores seguiram de olho nas desavenças entre o governo de Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Na última sexta-feira, 20 o presidente apresentou ao Senado o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, e anunciou que deve repetir o processo para o ministro Luís Roberto Barroso nos próximos dias.

Nesta segunda, governadores estaduais se reuniram em Brasília para tentar acalmar os ânimos e estabelecer maior harmonia entre os poderes. O movimento ocorre em meio a uma onda de protestos esperada para 7 de setembro, já interpretada como parte de um processo de ruptura institucional. O vice-presidente Hamilton Mourão nega. "Isso aí tudo é fogo de palha. Zero preocupação”, afirmou ao Antagonista.

No ambiente interno, também sobram incertezas sobre o orçamento do próximo ano. "Há uma falta de perspectiva entre os investidores sobre resoluções importantes, como a PEC dos Precatórios, o Auxílio Brasil e a reforma do imposto de renda", comenta Camila Abdelmalack economista chefe da Veedha Investimentos.

Refletindo as preocupações fiscais, a curva de juros voltou a abrir nesta segunda, prejudicando principalmente ações de empresas ligadas à atividade doméstica. Com o pior desempenho do Ibovespa, as ações da holding das Lojas Americanas (LAME4) fecharam em queda de 6,08%. Já as Americanas (AMER3) caíram 4,25%. Ainda no varejo, Magazine Luiza (MLGU3) caiu 3,87%, Via (VIIA3), 4,17% e Lojas Renner (LREN3), 2,93%. As locadoras de veículos Localiza (RENT3) e Unidas (LCAM3) caíram 3,92% e 4,19%, respectivamente.

A Vale (VALE3), com a maior participação no Ibovespa, tampouco contribuiu para pregão, recuando 1,38%, em linha com a desvalorização do minério de ferro nesta madrugada. A siderúrgica Usiminas (USIM5) caiu 3,68%.

Quem impediu uma maior queda do Ibovespa foi a Petrobras (PETR3/PETR4), com o segundo maior peso do índice. As ações ordinárias da companhia fecharam em alta de 3,24% e as preferenciais, de 1,58%. O movimento foi impulsionado pela alta do petróleo brent, referência para a política de da estatal, que operava em alta de 5%, após sete sessões de perdas. Do mesmo setor, a PetroRio (PRIO3) subiu 3,61%.

No radar

Até o fim da semana, o mercado deve seguir à espera do Simpósio de Jackson Hole, um dos principais eventos mundiais de política monetária. As atenções estarão voltadas para o discurso do presidente do banco central americano, Jerome Powell, que deve dar mais detalhes sobre o “tapering”, processo de redução de estímulos monetários.

Embora a ata do Federal Reserve (Fed, BC americano) tenha sinalizado que os estímulos devem ser retirados em breve, o avanço da variante delta pode alterar as previsões. Isso porque, caso ocorra uma desaceleração da retomada econômica nos EUA causada pela variante, o Fed pode manter os estímulos por mais algum tempo.

“Se o tapering for adiado, o incentivo monetário continua e isso é bom para as economias e bolsas mundo afora. Isso explica porque o Ibovespa se recuperou um pouco na sexta-feira e porque os mercados iniciam a semana nessa toada positiva”, afirmou Luis Mollo, analista do BTG Pactual digital.

A perspectiva de manutenção dos estímulos tende a impulsionar os índices americanos, em especial o Nasdaq, com maior presença de empresas de teses de crescimento.