Inter (BIDI4) tem maior queda do Ibovespa: confira o fechamento do mercado

O fechou em leve queda nesta segunda-feira, dia 8, terminando o dia com variação de -0,019%​.

Entre as notícias que mexeram com o Ibovespa estiveram os resultados da BB Seguridade (BBSE3), o anúncio do governo de que o Brasil terá uma nova central nuclear e o Boletim Focus indicando uma alta no IPCA esperado em 2021 e 2022.

No campo das , o principal índice da de Valores de São Paulo foi puxado para baixo pela queda do Inter (BIDI4), que perdeu 7,74%​, da Americanas (AMER3), que fechou em queda de 6,47%​, e do Méliuz (CASH3), que acabou no vermelho em 5,85%​.

Por outro lado, as maiores altas foram de Vale (VALE3), com ganho de 6,25%​, Usiminas (USIM5), com alta de 5,48%​, e Bradespar (BRAP4), com alta de 4,41%.

O dólar, por sua vez, valorizou-se 0,33% no câmbio em relação ao real.

Confira os principais destaques do pregão desta segunda no Fechamento do Mercado.