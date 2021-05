Ibovespa flerta com 124 mil pontos seguindo alta da Vale; aéreas decolam

O voltou a subir nesta quarta-feira, 26, acompanhando o tom positivo dos mercados internacionais. Para além do bom humor no exterior, o índice foi puxado pelos ganhos das da Vale (VALE3) e do setor financeiro, que juntas representam quase 20% da carteira teórica do Ibovespa. O principal índice da B3 encerrou o dia em alta de 0,81%, aos 123.989 pontos.

O grande destaque do dia foram as ações da Azul (AZUL4), que avançam mais de 11%, com os rumores de que a empresa pretende comprar as operações da Latam no Brasil. Caso a aquisição seja concluída, a Azul teria 62% de fatia do mercado de voos domésticos. Em fato relevante divulgado nesta semana, a empresa afirmou que se vê como uma das líderes do movimento de consolidação do setor. Os planos da empresa, porém, podem sofrer resistência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

"Se [a aquisição] acontecer, seria positivo para o setor inteiro, porque estaria muito mais concentrado e ainda com a demanda sendo retomada", disse Bruno Lima, analista-chefe da EXAME Invest Pro.

Na esteira das discussões sobre consolidação do setor, as ações da Gol (GOLL4) subiram 7,15%. Os papéis da aérea também responderam à divulgação das perspectivas preliminares para o segundo trimestre, em que a taxa de ocupação ficou estimada em 81% e custos unitários 40% inferiores ao mesmo período do ano passado.

Maiores altas Maiores quedas Azul AZUL4 11,31% Suzano SUZB3 -3,77% Gol GOLL4 7,15% Cogna COGN3 -3,12% Locaweb LWSA3 6,74% Banco Inter BIDI11 -2,60%

Com maior peso entre as ações da , os papéis da Vale (VALE3) avançaram 2,80% e puxaram o índice para cima, com investidores ignorando as recentes quedas do minério de ferro na China. Nesta madrugada, a commodity caiu mais 6% na bolsa de Dalian e encerrou na mínima desde 16 de abril, de acordo com a Reuters.

Desde o recorde batido no início do mês, sua queda supera os 20%, caracterizando uma tendência de baixa para o ativo. A forte depreciação vem ocorrendo em meio às tentativas chinesas para esfriar o do metal, que chegou a superar os 200 dólares por tonelada em um movimento considerado pelo governo local e pelo próprio mercado como sendo especulativo.

Ainda assim, a percepção no mercado é de que os preços atuais ainda são atrativos para a Vale.

Os papéis dos setor financeiro também deram sustentação ao Ibovespa, se recuperando das quedas de até 2,5% na véspera. A B3 (B3SA3), papel que mais sofreu no pregão anterior, avançou 0,59% nesta terça. O destaque do setor ficou com Bradesco (BBDC3; BBDC4), que subiu 2,29% e 2,14%, respectivamente, seguido de Itaú (ITUB4), com alta de 1,28%.

As units do BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da EXAME) operaram boa parte do dia em alta após o banco informar que estuda realizar mais uma oferta subsequente de ações (follow-on). Seria a terceira operação de captação do BTG em menos de um ano. As units, porém, viraram para queda e encerram o dia com perdas de 0,66%.

Também em terreno negativo, as units do Banco Inter (BIDI11) caíram 2,60% em seu primeiro pregão após o desdobramento de ações na proporção de um para 3, em que cada ação preferencial ou ordinária passou a representar três papéis do mesmo tipo.

Lá fora, investidores voltaram a alimentar a expectativa de que a inflação da economia americana deve ser apenas temporária, o que é favorável para mais arriscadas de investimento, como a . Os principais índices americanos encerraram o dia em terreno positivo, com o Dow Jones subindo 0,03%, o S&P 500 avançando 0,19% e o Nasdaq registrando alta de 0,59%.

O dólar acompanhou o movimento de alívio no exterior e recuou contra o real, caindo 0,45%, a 5,313 reais.