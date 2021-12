Ibovespa fecha em queda com PEC e fala de Powell e volta aos 100 mil

Após passar a maior parte do pregão em alta, o sucumbiu às incertezas políticas e sanitárias e à fala do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e fechou em queda de 1,12%, a 100.775 pontos, nesta quarta-feira, 1. Esta foi a primeira vez desde novembro do ano passado que o principal índice da B3 revisitou a marca dos 100.000 pontos. O dólar também refletiu o cenário negativo e fechou em alta de 0,61%, a 5,6711 reais.

A piora da ocorreu pouco antes das 16h, para quando estava previsto o início votação da votação da PEC dos Precatórios no Senado. Entre investidores, o clima ainda é de incertezas sobre a aprovação ou rejeição da proposta, dadas as expectativas de um placar apertado.

A proposta libera espaço fiscal em 2022 para o pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil, por meio de uma manobra no cálculo da regra do teto de gastos. A aprovação é vista como positiva pelo mercado, que teme piores para as contas públicas caso a PEC não seja aprovada. Segundo o Estadão, o governo ainda negocia possíveis alterações no texto da PEC dos precatórios e a votação ainda pode ser adiada para amanhã, 2, para que o governo consiga maior apoio à proposta.

O revés com a aprovação da PEC dos Precatórios estressou a curva de juros, que cobra seu nesses papéis, especialmente os ligados ao varejo e com perspectivas de forte crescimento já embutidas no preço.

Na bolsa, as da Magazine Luiza (MGLU3) tiveram mais um dia de duras perdas, encerrando em baixa de 11,15%, entre as maiores perdas do Ibovespa. Do setor de tecnologia, Méliuz (CASH3), Locaweb (LWSA3) tiveram respectivas perdas 10,37% e 10,31%. Já a Totvs (TOTS3) caiu 5,93%.

Efeito Powell

Empresas de tecnologia também foram destaque negativo nos Estados Unidos, onde o índice Nasdaq teve o pior desempenho, recuando 1,83%. O S&P 500 caiu 1,27% e o Dow Jones, 1,34%. A maior pressão sobre o "índice da tecnologia" deriva da perspectiva adoção de políticas mais contracionistas por parte do Fed. Nesta quarta, Powell disse que poderá encerrar as compras de ativos "alguns meses antes" do previsto, abrindo o caminho para altas de juros.

Segundo Powell, o tema será assunto da reunião de política monetária de daqui a duas semas. Para Powell o movimento poderia ser ser adequado, já que "a economia está muito forte e as pressões inflacionárias estão mais altas".

Dados divulgados nesta manhã também contribuíram para a visão sobre a força da economia americana. Conhecidos como "prévia do payroll", o relatório oficial de empregos não agrícolas, os dados do ADP mostraram a criação de 534.000 empregos privados nos Estados Unidos, em novembro, acima das expectativas de 570.000 novos postos de trabalho.

Na véspera, Powell já havia causado pressão negativa sobre o preço dos ativos ao afirmar que deveríamos abandonar a palavra "transitória" para falar sobre a inflação.

Variante Ômicron

Além do setor de tecnologia, o de aviação voltou a sofrer os efeitos da variante Ômicron do coronavírus, em mais um dia de fortes perdas, após os Estados Unidos confirmarem o primeiro caso da nova cepa no país. Em Wall Street, as ações da American Airlines tombaram 8%, enquanto as da Delta caíram 7,36%. No Brasil, GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4) caíram 7,50% e 6,50% respectivamente.

A proliferação da nova variante também piorou a percepção sobre a demanda por petróleo, com possibilidade de novas medidas restritivas. Em Londres, o petróleo brent virou para queda de mais de 1%, após chegar a subir 4% nesta manhã. A queda, reduziu os ganhos de petrolíferas brasileiras, como PetroRio (PRIO3) e Petrobras (PETR3/PETR4) para quase nada, depois de terem buscado fortes altas no início do dia. No setor de commodities, coube à Vale (VALE3) reduzir as perdas do Ibovespa, subindo 0,40%, após o minério de ferro voltar a subir na China.