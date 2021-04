Ibovespa sobe com ajuda do exterior; Usiminas dispara 4% antes de balanço

O avança nesta quinta-feira, 22, acompanhando as bolsas da Europa, que sobem na esteira de resultados corporativos e manutenção de programas de estímulos econômicos e da taxa de depósito do Banco Central Europeu (BCE). Às 11h40, o principal índice da B3 avançava 0,45% para 120.603 pontos.

Apesar do tom positivo no Velho Continente, os índices americanos oscilam de forma mista, com os receios sobre aumento de casos de coronavírus no mundo ofuscando a diminuição do número de pedidos semanais de seguro desemprego para a mínima desde março do ano passado.

Nesta semana, foram registrados 547.000 pedidos contra 586.000 (revisado) da semana anterior. O número também ficou abaixo das estimativas de 617.000 pedidos.

"O resultado continua sugerindo leitura positiva para o mercado de trabalho americano para o mês de abril e reforça a expectativa de crescimento bem expressivo para o mês e trimestre", avaliam analistas da Exame Invest Pro.

No Brasil, as atenções dos investidores estão voltadas para o presidente Jair Bolsonaro, que deve sancionar o Orçamento de 2021 nesta quinta. Na véspera, foi sancionada a lei que retira gastos com programas emergenciais da meta fiscal - que até então vinha sendo um impasse para aprovação do Orçamento. A expectativa de investidores é de que, virada essa página, o andamento de outras pautas seja retomado.

Além da , a busca por risco também dita os negócios no câmbio, com o dólar caindo mais 1% contra o real, seguindo a desvalorização da moeda americana frente a outras emergentes, como o rublo russo e a rúpia indiana.

Destaques

As da resseguradora IRB Brasil (IRBR3) avançam pouco mais de 3% e lideram as altas do Ibovespa, após a empresa apresentar o resultado de fevereiro. No mês, a empresa teve líquido de 20,8 milhões de reais contra lucro de cerca de 700 mil reais do mesmo período do ano passado.

Também entre as maiores altas estão as ações da B2W (BTOW3), que sobem 2% após sua controladora, as Lojas Americanas, comprar 70% da Uni.co, das marcas Imaginarium e Puket. O grupo era controlado desde 2012 pela gestora Squadra.Dentro do setor, as ações da Via Varejo (VVAR3) também se destacam com alta de mais de 4%.

"A operação das Lojas Americanas contribui com a alta das ações da empresa. Mas além disso, o setor não parou de gerar receita neste primeiro trimestre de intensificação de medidas de isolamento. Pelo contrário, favoreceu muito o e-commerce", comenta Gustavo Bertotti, economista da Messem.

Por outro lado, ações de empresas com receitas atreladas ao dólar são negociadas em queda, com a desvalorização da moeda americana. Entre elas estão as do setor de celulose e alguns papéis de frigoríficos.

A exceção são as siderúrgicas, que apresentam fortes altas. Na liderança do setor estão as ações da Usiminas (USIM5), que chega a subir mais de 4% antes de a empresa abrir a temporada de balanços brasileiras nesta sexta-feira, 23. As ações da CSN (CSNA3) e Gerdau (GGBR3) também são negociadas em alta

