Ibovespa sobe puxado por Vale em dia de divulgação de resultado

O abriu em leve alta nesta segunda-feira, 26. O movimento ocorre em linha com as principais bolsas internacionais, que apresentam ganhos contidos antes da divulgação de alguns dos principais balanços da temporada de resultados do primeiro trimestre. Às 10h39, o Ibovespa subia 0,55% para 121.198,82 pontos.

No mercado local, há grande espera para o balanço da Vale (VALE3), que será apresentado após o encerramento do pregão. Com a maior participação do Ibovespa, as da companhia sobem pouco mais de 1% nos primeiros negócios do dia e puxam a alta do Ibovespa. Na máxima desta manhã, os papéis da companhia bateram sua máxima histórica, sendo negociados por pouco mais de 110 reais.

Além da expectativa para o resultado, a forte valorização do minério de ferro, que subiu mais 3% na China e já é negociado acima de 190 dólares por tonelada em de Qingdao, contribui para a apreciação dos papéis.

Internamente, as recentes declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, também ajudam a dar o tom positivo para os ativos locais. Nesta manhã, o parlamentar afirmou por meio do Twitter que as reformas administrativa e tributária podem ser votadas até o fim deste ano. "Temos o compromisso das duas Casas de votar este ano as duas reformas", disse.

Vou coordenar pessoalmente e com os líderes da Casa os encaminhamentos para as tratativas da reforma tributária. Tivemos um atraso com o recrudescimento da pandemia mas a reforma administrativa, por exemplo, já começa a ser discutida com algumas audiências públicas. — Arthur Lira (@ArthurLira_) April 26, 2021

Após as declarações de Lira, o dólar abriu em queda, chegando a se desvalorizar 0,9% contra o real nos primeiros minutos de negociação. No exterior, a moeda americana é operada de forma mista contra outras divisas emergentes, caindo frente à lira turca e se valorizando em relação ao peso mexicano.

Destaques

Embora as ações da Vale tenham papel fundamental para a alta do Ibovespa, entre os componentes do índice, são as da Hering (HGTX3) que lideram as valorizações do índice, chegando a disparar 34%, após a empresa firmar um acordo para a combinação de negócios com o Gruop Soma (SOMA3).

A oferta, que envolve pagamento e dinheiro e ações do Grupo Soma, avalia a Hering em 5,1 bilhões de reais, cerca de 1,7 bilhão de reais a mais que na proposta da Arezzo, feita há cerca de duas semanas. Na ocasião, os papéis da varejista já haviam subido 28%. No ano, as ações da Hering acumulam alta de mais de 70%.