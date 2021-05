Ibovespa sobe com commodities e dólar cai antes de Copom

O sobe nesta quarta-feira, 5, puxado pelas da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), impulsionadas pela valorização das commodities. Às 10h32, o índice subia 0,59% para 118.409 pontos.

O tom positivo das bolsas estrangeiras também contribuem para o bom humor dos investidores locais, após dados das maiores economias do mundo voltarem a apresentar sólida recuperação. Divulgada nesta manhã nos Estados Unidos, a variação de empregos privados medida pelo Instituto ADP apontou o crescimento de 742.000 vagas em abril. O número, ainda que abaixo dos 800.000 esperados, ficou acima dos 565.000 do mês anterior. Já na Europa, os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) indicaram retomada do setor de serviços, o mais afetado pela pandemia.

Por outro lado, a forte desvalorização dos papéis do setor bancário voltam a pesar negativamente, após o resultado do Bradesco (BBDC3/BBDC4) não ter sido bem recebido. No primeiro trimestre, o banco teve líquido recorrente de 6,5 bilhões de reais, 73,6% a mais do que o do mesmo período do ano passado, mas 4,2% abaixo do registrado no trimestre anterior. Já a receita sobre prestação de serviços caiu 7,5% na comparação trimestral e 2,6% na anual para 8,067 bilhões de reais.

Nesta manhã, as ações do Bradesco chegam a cair 2,5%, mesmo após a queda de 3% registrada no último pregão. Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) também são negociados em queda.

Já as maiores do Ibovespa são lideradas pelo setor de siderurgia, após a Gerdau (GGBR3) ter apresentado forte resultado no primeiro trimestre. No período, a empresa registrou lucro líquido de 2,47 bilhões de reais, mais de dez vezes maior que os 221 milhões de reais apresentados no primeiro trimestre do ano passado. Nesta manhã, suas ações sobem 5%. Do mesmo setor, Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) avançam 4,5% e 2,4%, respectivamente.

Dólar

Enquanto precificam os últimos resultados, investidores aguardam a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), prevista para o fim desta tarde. No mercado, é amplamente esperada uma elevação da taxa em 0,75 ponto percentual para 3,5% ao ano. Com grande expectativa de alta de juros, o dólar é negociado em queda de 0,9% no mercado de futuros da B3. Com a moeda americana subindo no exterior, nesta manhã, o real tem o melhor desempenho entre as divisas emergentes.

"Se tiver alguma surpresa no Copom, será de alta para mais, não para menos. Isso começa a favorecer o carry trade", afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus. O carry trade é a operação que envolve tomar dinheiro em países com juros menores e aplicar em ativos de em países com taxas mais atrativas. Ou seja, com a Selic mais alta, mais dólares devem entrar no Brasil.

Embora a alta da Selic seja dada como certa no mercado, investidores seguem ansiosos para o comunicado do Copom posterior à decisão. "A inflação ainda está pressionada. Vamos ver como o Copom vai reagir. Ele pode sinalizar continuidade da alta da Selic. Mas, conhecendo o perfil do Roberto Campos Neto [presidente do Banco Central], mais paciente, pode ser que não tenha essa sinalização", comenta Laatus.

Política em foco

Investidores locais também seguem atentos aos desdobramentos da CPI da Covid, que hoje ouve o ex-ministro da Saúde Nelson Teich. Mas, devido a seu curto período no cargo - menos de um mês -, o mercado não espera revelações bombásticas. O depoimento do ex-ministro da pasta general Eduardo Pazuello, que seria hoje, foi remarcado para o próximo dia 19, devido à suspeita de covid.

Outro tema que segue no radar é o andamento da reforma tributária, que teve sua comissão mista encerrada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, mesmo após a leitura de seu relatório ontem. "O mercado vinha reagindo positivamente na expectativa da reforma. Agora, o texto começa a ficar complicado de novo. O ano está curto e em 2022 é ano eleitoral, que não se aprova nada de polêmico", diz Laatus.