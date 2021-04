Ibovespa cai em dia de otimismo nas bolsas globais; dólar sobe a R$ 5,66

O abre em queda nesta sexta-feira, 15, contrariando as bolsas globais. No exterior, investidores monitoram resultados econômicos positivos nos Estados Unidos e na China, que reforçam as perspectivas de recuperação econômica.

Por aqui, a influência global também deu o tom da semana e manteve o Ibovespa novamente acima da marca de 120.000 pontos no último pregão, acumulando quatro dias seguidos de ganhos. Mesmo com a queda de hoje, o índice pode acumular três semanas consecutivas de resultado positivo no acumulado dos pregões. Ainda assim, o Orçamento para 2021, a CPI da Covid-19 e a pandemia continuam no radar das preocupações domésticas.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros dos índices americanos avançam dando continuidade aos recordes da véspera, quando dados de vendas no varejo e emprego vieram melhores do que o esperado. O Dow Jones superou pela primeira vez na história o patamar dos 34.000 pontos e o S&P 500 também renovou recorde ao registrar hoje alta de mais de 1%.

Na Ásia, os mercados fecharam em alta com a divulgação de dados econômicos chineses. O PIB da China subiu 18,3% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado ligeiramente abaixo das expectativas de um aumento de 19%, de acordo com analistas ouvidos pela Reuters.

As bolsas europeias seguem o otimismo global e também avançam nesta sexta, com o índice pan-europeu STOXX 600 a caminho de sua sétima semana consecutiva de alta -- o que seria a maior sequência positiva desde maio de 2018.