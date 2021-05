Ibovespa futuro abre em leve queda com exterior de cautela

O futuro abriu em leve queda nesta quinta-feira, 6, seguindo o tom de cautela das bolsas internacionais, que oscilam próximas da estabilidade em meio a dados de recuperação econômica e à tensão diplomática entre China e Austrália. Às 9h15, o índice caía 0,24% para 119.830 pontos.

Nesta madrugada, o governo chinês suspendeu o acordo sobre o projeto Rotas da Seda com a Austrália. A retaliação ocorre em meio à entre os dois países, originada ainda no ano passado, quando a Austrália apoiou a investigação internacional sobre a origem do covid-19, identificada pela primeira vez na China.

A suspensão do acordo com a Austrália fez o do minério de ferro disparar 7% na China, tendo em vista que, junto com o Brasil, o país é um dos maiores fornecedores da commodity para o gigante asiático.

Por isso, apesar da queda do Ibovespa futuro no início dos negócios desta quinta, há a possibilidade de as da Vale (VALE3) puxarem o índice para cima quando o mercado à vista abrir, às 10h. A mineradora tem o maior peso do índice, com participação de 12,57%.

Investidores locais também repercutem o comunicado da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), após a já esperada decisão de elevar a taxa em 0,75 ponto percentual para 3,5% ao ano. Segundo o comunicado, para a decisão de junho, "o Comitê antevê a continuação do processo de normalização parcial do estímulo monetário com outro ajuste da mesma magnitude” - ou seja, de mais 0,75 ponto percentual.

“O Copom reforça a visão que já tínhamos, de uma alta para 4,25% em junho. A sinalização vai na linha de tentar reproduzir um ajuste rápido e intenso, na busca de recomposição da credibilidade e ancoragem das expectativas'', comenta Arthur Mota, economista da Exame Invest Pro.

No radar, também estão os balanços corporativos divulgados entre a noite de ontem e esta manhã. Entre eles os balanços da última noite estão os da Totvs (TOTS3), Taesa (TAEE11), GPA (PCAR3), Braskem (BRKM3), BR Properties (BRPR3), Tenda (TEND3) e TIM (TIMP3). Nesta manhã, foi a vez de Azul (AZUL4) e Ambev (ABEV3) divulgarem seus resultados.