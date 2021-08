Ibovespa futuro abre em queda após forte alta da véspera; dólar cai

O futuro opera em leve queda nesta quarta-feira, 25, após a forte alta de 2,33% no pregão da véspera. Às 9h05, o índice futuro recua 0,21%, aos 120.925 pontos. No exterior, as bolsas operam em ritmo de cautela, com investidores aguardando novos sinais sobre o rumo da política monetária americana.

A expectativa é de que novos detalhes sejam dados nesta sexta-feira, 27, para quando está previsto o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Jerome Powell, no Simpósio de Jackson Hole. Em sua última ata, divulgada na semana passada, o Fed demonstrou maior apoio por parte de seus membros ao início da retirada dos estímulos mensais de 120 bilhões de dólares em compras de ativos.

Nos Estados Unidos, os três principais índices operam próximos à estabilidade. O pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,01%, seguindo o mesmo ritmo, com destaque para ligadas ao turismo, que seguem se beneficiando da aprovação completa da vacina da Pfizer pela agência reguladora americana FDA. Por outro lado, a de Frankfurt cai 0,2%, após dados de expectativa de negócios saírem abaixo das expectativas na Alemanha.

No mercado internacional, o principal indicador econômico será o de pedidos de bens duráveis dos Estados Unidos. Referente ao mês de julho, economistas aguardam por uma queda mensal de 0,3% e uma alta de 0,5% do núcleo de bens duráveis.

No Brasil, investidores repercutem a divulgação do IPCA-15, indicador considerado a prévia da inflação. Divulgado nesta manhã pelo IBGE, o IPCA-15 cresceu 0,89% em agosto, acima do esperado pelos economistas. O valor foi o maior registrado para o mês desde 2002. Com isso, o índice acumula alta de 5,81% no ano e de 9,3% em 12 meses.

“Este é o pior resultado anual desde maio de 2016 e deixa claro que teremos ainda preocupações inflacionárias por mais algum tempo”, afirma, em nota, o economista-chefe da Necton Investimentos André Perfeito. O economista alerta que os dados devem levar a um aumento de 125 pontos base na taxa básica de juros, a , já na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em setembro. Isso levaria a Selic para o patamar de 6,5% ao ano.

Seguem também no radar os riscos fiscais, que passaram por um alívio no pregão de ontem após falas do presidente da Câmara, Arthur Lira. Entre as declarações, Lira afirmou que irá manter as despesas com precatórios dentro do teto de gastos e afastou a possibilidade de taxação de . A votação da reforma do imposto de renda -- mais um ponto de preocupação -- foi adiada.