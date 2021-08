Ibovespa opera em leve alta apesar de realização no mercado de commodities

O registra em leve alta nesta segunda-feira, 9, sustentado pela temporada de balanços do segundo trimestre. O principal índice da B3 opera na contramão da realização no mercado de commodities causada pelo avanço da variante delta no hemisfério norte. Às 10h30, o Ibovespa sobe 0,18%, aos 123.033 pontos.

Para as commodities, o principal ponto de preocupação é a China. O país registrou o maior número de novos casos de covid-19 desde janeiro na última sexta-feira, e adotou novas restrições para conter o avanço da doença. As medidas podem enfraquecer a retomada econômica da China, cuja previsão de PIB para 2021 já foi revisada para baixo pelo Goldman Sachs neste final de semana.

A consequência recai sobre o mercado de commodities, que deve enfrentar uma queda de demanda com o enfraquecimento das economias. Nesta manhã, o petróleo Brent recua 3,64%, enquanto o WTI, referência para o mercado americano, cai 3,81%. Já o minério de ferro, em Dalian, cai cerca de 4%.

Outro ponto de atenção é que a demanda chinesa vinha em queda mesmo antes do novo surto de covid. Números de importação da China divulgados no último sábado, 7, mostram que as importações de cobre e minério de ferro caíram pelo quarto mês consecutivo em julho. As compras de petróleo ficaram abaixo de 10 milhões de barris por dia também pelo quarto mês seguido, com queda de quase 6% no ano.

No Brasil, as quedas prejudicam as de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3/PETR4), papéis que juntos representam 21,5% do Ibovespa. As ações da mineradora e da petroleira recuam perto de 1%. PetroRio (PRIO3) é a maior queda do dia e recua 3,78%.

Na ponta positiva, os frigoríficos lideram as maiores altas do dia antes da divulgação de seus resultados trimestrais nesta semana. Marfrig (MRFG3) sobe 3,4%, enquanto Minerva (BEEF3) e JBS (JBSS3) avançam mais de 2%.

O quadro fiscal também continua no radar. Investidores monitoram as discussões de elevação do valor do Família de 192 reais para 400 reais, atentos a como o governo pretende custear a mudança. Os temores são de que o gasto extra fique fora do teto de gastos.

Uma das formas de abrir espaço no Orçamento seria através do parcelamento de precatórios, proposta que deve ir a plenário ainda esta semana. Vista por analistas como uma forma de ‘calote’, a medida propõe parcelar o pagamento dos precatórios de 2022, no valor de 90 bilhões de reais.

O dólar reage às pressões fiscais e avança 0,18% contra o real nesta segunda-feira, negociado a 5,24 reais.