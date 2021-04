Ibovespa recua com bolsas de NY; GPA dispara mais de 5%

Após iniciar o pregão em leve alta, o entrou no terreno negativo ainda nos primeiros negócios do dia, acompanhando as bolsas internacionais, que seguem sem motivadores para buscarem novas máximas, após semanas de altas. Às 10h50, o índice caía 0,48% para 120.350 pontos.

Nos Estados Unidos, referência para o mercado financeiro global, os principais índices de abriram em queda, mesmo após surpresas positivas em balanços do primeiro trimestre divulgados nesta manhã.

Os principais, da Johnson & Johnson e Procter & Gamble, superaram as estimativas de receita e lucro, mas m insuficientes para reverter o sentimento de cautela entre investidores. Depois do encerramento do pregão, será a vez da Netflix apresentar seus resultados.

No Japão, temores sobre o aumento do número de casos e mortes por covid-19 a dois meses das Olimpíadas voltaram a preocupar investidores, fazendo a bolsa de Tóquio despencar 3,14%. Para atenuar o alastramento do vírus, medidas de isolamento têm sido retomadas. De acordo com o jornal japonês Mainichi, Tóquio decidiu pedir ao governo do país que declare estado de emergência.

Destaques

No Brasil, o principal destaque são os papéis do Pão de Açúcar (PCAR3) que disparam mais de 5%, com a prévia de vendas do Carrefour (CRFB3) gerando algum otimismo sobre o setor de supermercados. Em relatório divulgado na última noite, o Carrefour registrou receita bruta de 18,1 bilhões de reais, 15,1% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

"Os dados ainda estão fortes, com crescimento mesmo em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando houve uma corrida para os supermercados em março", afirma Henrique Esteter, analista da Guide. Segundo ele, expectativas em torno da venda da fatia do Pão de Açúcar na Cnova também contribuem para o movimento de alta.

Além das redes de supermercados, frigoríficos apresentam fortes altas, com destaque para a Marfrig (MRFG3), que avança mais de 3%. JBS (JBSS3) e Minerva (BEEF3) aparecem pouco atrás, com valorizações superiores a 2%.

As ações da Vale (VALE3), por outro lado, são negociadas em leve queda, após a companhia registrar produção menor que a esperada no primeiro trimestre. Ainda assim, a empresa manteve o guidance, o que ajudou a aliviar as preocupações sobre o nível de produção.

Produção menor que a esperada também foi registrada por sua concorrente Rio Tinto, fazendo o preço do m o de ferro disparar 4,3% no porto de Qingdao, na China. Tamanha valorização contribui com ações de siderúrgicas nacionais, como Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3), que são operadas em alta.

No mercado de câmbio, o dólar tem leve alta frente ao real, acompanhando sua valorização contra outras moedas emergentes.