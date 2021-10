Ibovespa futuro abre semana em queda com inflação e Opep no radar

O futuro inicia a semana em queda e recua 0,84%, aos 112.085 pontos, por volta das 9h30 desta segunda-feira, 4. O recuo acompanha o desempenho das bolsas globais, que operam em queda com investidores preocupados com o avanço da inflação e aguardando a redução de estímulos nos Estados Unidos.

Outro ponto de atenção dos mercados são as altas no setor de commodities. Hoje é dia de reunião da Opep+, organização dos países produtores de petróleo e aliados, em que o cartel irá definir os novos limites de produção da commodity.

Em julho, eles acordaram em elevar a produção em 400.000 barris por dia até abril de 2022. Segundo quatro fontes disseram à Reuters, dessa vez, estão considerando aumentar a produção em mais do que previa o acordo.

Nos Estados Unidos, os principais índices operam em queda, em meio à expectativa pela divulgação do payroll na sexta-feira, 8. O relatório oficial de empregos não agrícolas é o principal termômetro da recuperação econômica nos EUA, e pode dar maiores pistas sobre a possível retirada de estímulos por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

No Brasil, o relatório Focus, do Banco Central, mostrou novas perspectivas de alta para a inflação. Os economistas do mercado financeiro elevaram mais uma vez suas projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passando de 8,45% na semana passada para 8,51%. Para 2022 a previsão subiu de 4,12% para 4,11%.