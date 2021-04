Ibovespa fica acima dos 119 mil pontos seguindo NY; dólar sobe a R$ 5,72

Quadro geral do dia às 9h05:

futuro registra alta de 0,12% aos 119.895 pontos

Dólar recua 0,18% contra o real e é negociado a 5,70 reais

EUA: Dow Jones futuro tem leve variação positiva de 0,03%, S&P 500 futuro avança 0,12% e Nasdaq futuro tem alta de 0,37%

Índice pan-europeu STOXX600 registra alta de 0,23%

Quadro geral do dia às 10h15:

Ibovespa registra alta de 0,37% aos 119.719 pontos

Dólar avança 0,12% contra o real e é negociado a 5,72 reais

EUA: Dow Jones futuro e S&P 500 futuro tem leve variação negativa de 0,06% e 0,04% respectivamente, e Nasdaq futuro tem alta de 0,15%

Índice pan-europeu STOXX600 registra alta de 0,09%

O Ibovespa continua a acompanhar o cenário positivo do exterior nesta quarta-feira, 14, e avança ignorando os ruídos domésticos. Na véspera, o índice voltou aos 119 mil pontos e zerou as perdas do ano. Vale lembrar que hoje é dia de vencimento de sobre o índice, o que pode aumentar a volatilidade no pregão.

Quer aprender a organizar seu orçamento e a começar a ? O Guia EXAME Invest vai te ajudar

No cenário local, o impasse para aprovação do Orçamento de 2021 continua sendo alvo de preocupação para os investidores. Equipe econômica e Congresso ainda não chegaram a um acordo sobre o texto, que foi classificado por analistas como “fictício” e “impraticável”, sendo um risco para o teto de gastos.

“Todo dia a mais que se passa para a resolução deste imbróglio é um dia a mais de danos para a economia doméstica. A percepção é que a discussão será levada até o limite do prazo”, afirma Bruno Lima, head de da Exame Invest Pro. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 22 de abril para sancionar o Orçamento.

Outro ponto de atenção é a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, cuja abertura foi formalizada ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

A CPI que deve investigar a atuação do governo federal durante a pandemia foi instalada a partir de uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, após omissão de Pacheco.

O plenário do STF deve decidir sobre a liminar de instalação da CPI nesta quarta-feira. A expectativa é que a decisão de Barroso em instaurar a Comissão seja mantida.

Nos Estados Unidos, os índices futuros americanos registram leves ganhos após os recordes da véspera e ficam atentos ao início da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2021, que começa com o resultado de grandes bancos.

O Goldman Sachs surpreendeu analistas com os resultados divulgados nesta quarta, em que registrou e receita líquida recordes para o primeiro trimestre de 2021. O lucro do banco foi de 18,6 dólares por ação, totalizando 17, 7 bilhões de dólares contra estimativas de 10,1 dólares por ação, com 12,6 bilhões de dólares em vendas.

O JP Morgan também superou as expectativas e registrou lucro de 14,3 bilhões de dólares no primeiro trimestre do ano, o que representa um ganho de 4,50 dólares por ação -- a expectativa dos analistas era de 3,10 dólares por papel.

Os resultados acima do esperado podem levar os índices americanos a novos recordes. Ontem, o S&P 500 renovou máxima histórica e o índice de tecnologia Nasdaq avançou mais de 1% após a divulgação de dados de inflação do país, que mostraram um cenário melhor do que alguns agentes do mercado temiam. O resultado é favorável para ativos de risco e de tecnologia.

O índice Dow Jones foi o único a recuar, impactado com notícia de que agências federais de saúde recomendaram pausar o uso da vacina de dose única Covid-19 da Johnson & Johnson depois que seis pessoas desenvolveram um distúrbio raro envolvendo coágulos sanguíneos. A empresa afirmou que iria atrasar o envio da vacina à Europa, e a África do Sul também suspendeu o uso do medicamento.

Porém, após o fechamento do mercado, as concorrentes Pfizer e Moderna divulgaram novos dados que podem recuperar o ânimo do mercado hoje em relação à vacinação.

O CEO da Pfizer, Albert Bourla, disse que a farmacêutica pode entregar 10% mais doses de vacina aos EUA até o final de maio do que o esperado. Além disso, a Moderna afirmou que sua vacina Covid-19 é 95% eficaz mesmo após seis meses da aplicação da 2ª dose.

Na Europa, investidores seguem atentos a dados econômicos e corporativos, enquanto na Ásia, as bolsas fecharam em alta puxadas pelas ações de tecnologia. As ações de empresas chinesas de tecnologia listadas em Hong Kong subiram nesta quarta depois que 12 empresas – incluindo Baidu, JD.com e Meituan – se comprometeram a cumprir leis antitruste. As ações da Baidu avançaram 3,21%, enquanto a JD.com subiu 2,55% e a Meituan registrou alta de 3,62%.