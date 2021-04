Ibovespa avança apesar de cautela no exterior; dólar cai a R$5,64

Quadro geral do dia às 10h15:

avança 0,56% aos 118.331 pontos

Dólar recua 0,55% contra o real, e é negociado a 5,64 reais

EUA: Dow Jones futuro tem queda de 0,15%, S&P 500 futuro cai 0,11% e Nasdaq futuro recua 0,18%

Índice pan-europeu STOXX600 tem alta de 0,23%

O Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 12, contrariando o movimento negativo das bolsas no exterior e ignorando os ruídos políticos do cenário interno. Os índices futuros americanos e as bolsas europeias têm um dia de realizações após as altas recordes do último pregão.

Por aqui, a expectativa é de que o impasse para o Orçamento de 2021 e a CPI da Covid-19 continuem no radar, assim como o avanço da pandemia. No pior domingo desde o início da , o Brasil registrou ontem 1.824 mortes por Covid-19 em 24h.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 foi instalada a pedido do STF para investigar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. O julgamento sobre a instalação da CPI foi marcado para quarta-feira, 14.

Como resposta, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que a CPI apure também a ação de prefeitos e governadores e pediu a abertura de impeachment contra ministros do STF.

“Sem conseguir retirar assinaturas [para abertura da CPI], o governo apela para duas estratégias. De um lado implicar governadores e prefeitos, o que é um risco político alto, e de outro obter maioria na comissão para arrastar o funcionamento”, comenta em nota Alvaro Bandeira, sócio e economista-chefe do banco digital modalmais.

Outro ponto de atenção são as discussões sobre o Orçamento de 2021, aprovado em março pelo Congresso e classificado por analistas como “fictício” e “impraticável”. O presidente Bolsonaro tem até o dia 22 de abril para sancionar o texto, que tem sido alvo de disputa entre a equipe econômica e o Congresso.

No exterior, a correção desta segunda-feira é motivada pelos recordes de altas da última semana, que foram impulsionados pela expectativa de recuperação econômica. Agora, os investidores voltam a avaliar o risco de inflação nos Estados Unidos.

A alta da inflação é um movimento natural que acompanha o ritmo de vacinação acelerado e a enxurrada de estímulos. Existe a preocupação, no entanto, de que a elevação súbita nos preços pressione o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) a subir a taxa de juros antes do programado.

Neste domingo, o presidente do Fed Jerome Powell reiterou, em entrevista à CBS, que a inflação deve subir acima de 2% por um período prolongado antes que as autoridades aumentem a taxa de juros.

O mercado também observa as discussões sobre o pacote de infraestrutura de 2 trilhões de dólares apresentado pelo presidente Joe Biden. Nesta segunda-feira, Biden se reúne com um grupo bipartidário de congressistas para tentar convencê-los a apoiar o plano.

Na Europa, o índice pan-europeu STOXX600 recua, assim como a maioria das bolsas do bloco, seguindo a influência negativa dos EUA.

O dia foi também de perdas para a Ásia, com os mercados da região encerrando o dia em baixa. O destaque ficou com a Índia, que registrou quedas superiores a 3% após o aumento do número de casos de Covid-19 na região.