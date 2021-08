Ibovespa cai após decepção com balanços e vendas no varejo

O opera em queda nesta quarta-feira, 11, com investidores repercutindo surpresas negativas na temporada de balanços e nos dados do varejo. Às 11h15, o principal índice da B3 recua 0,9%, aos 121.101 pontos, na contramão do cenário positivo do mercado internacional.

No quadro de balanços, o resultado da Marfrig (MRFG3) divulgado na noite de ontem surpreendeu analistas positivamente, e impulsiona as da empresa no pregão desta quarta-feira. Os papéis sobem 1,59% e estão entre os maiores destaques positivos do índice.

O mesmo não pode ser dito de Qualicorp (QUAL3), BR Distribuidora (BRDT3) e RaiaDrogasil (RADL3), que estão com suas ações entre as três maiores quedas do dia após a divulgação de seus resultados.

As ações da Qualicorp estão na lanterna do índice e recuam 8,63% após a divulgação do balanço da empresa, que mostrou queda de 28% no líquido. O BTG Pactual digital atualizou as estimativas para a empresa e rebaixou o preço-alvo de 2020 para 27 reais por ação, antes 30 reais por papel anteriormente. A companhia é negociada em torno dos 23 reais nesta quarta-feira.

Já a BR Distribuidora dobrou seu lucro líquido na comparação anual, chegando a 382 milhões de reais. O resultado, no entanto, frustrou as expectativas do mercado, que esperavam um lucro de 474,5 milhões de reais, segundo o consenso medido pela Bloomberg. As ações reagem caindo 3,6%.

A Raia Drogasil também frustrou as estimativas, com o Ebitda ajustado de 497,1 milhões de reais -- a expectativa era de um resultado de 534,3 milhões de reais. Os papéis recuam 3,17%.

Hoje, após o fechamento do mercado, é a vez da JBS (JBSS3) divulgar seus números. Outros balanços aguardados para o dia são Suzano (SUZB3), B3 (B3SA3) e Banco Inter (BIDI11).

Varejo decepciona

Divulgadas nesta manhã pelo IBGE, as vendas no varejo tiveram em junho queda de 1,7% em relação ao mês anterior, contra a expectativa do mercado, que esperava um avanço de 0,7% segundo pesquisa da Reuters. Além de o resultado representar a maior retração do setor neste ano, é a segunda maior para um mês de junho desde o início da pesquisa em 2000, segundo o IBGE. As vendas cresceram 6,3% na comparação anual, também abaixo das expectativas de alta de 8,6%.

“O comércio varejista frustrou muito as expectativas, com uma desaceleração bem além da esperada”, comenta, em nota, Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos. Os dados, no entanto, não devem ter grande impacto no crescimento do PIB. “O sinal é negativo, mas a representatividade do comércio no PIB é muito menos expressiva do que os serviços que serão divulgados amanhã. Nossa perspectiva de PIB segue em 4,5% para este ano”, diz.

As ações da Via (VVAR3) apresentam as maiores quedas entre as varejistas, recuando 2,34%.

Alta nos EUA após CPI

Também foi divulgado nesta manhã o principal indicador de inflação dos Estados Unidos, o Índice de ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês). O resultado veio em linha com as expectativas, acelerando 0,5% em julho.

O resultado acalmou os investidores no exterior, que temiam resultados piores. Por lá, a inflação americana tem sido o principal argumento para que o Federal Reserve reduza o apoio monetário de 120 bilhões de dólares ao mês. Após a divulgação dos dados, os principais índices futuros americanos passaram a operar em alta e aceleraram os ganhos.

Riscos políticos seguem no radar

Por aqui, investidores continuam acompanhando as sinalizações de Brasília. Nesta quarta-feira, está prevista a votação da reforma tributária no plenário da Câmara, um dia após a PEC do voto impresso ser rejeitada na casa.

A criação do programa Auxílio Brasil, substituto do Família, e a PEC dos precatórios continuam no radar, com o mercado monitorando como as propostas vão ser custeadas e qual será o impacto no quadro fiscal do país. O parcelamento de precatórios, inclusive, é visto como uma tentativa de calote por parte do mercado.