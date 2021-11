Vale sustenta Ibovespa apesar de temores sobre variante Ômicron

O oscila próximo da estabilidade na manhã desta terça-feira, 30, caindo 0,06% para 102.706 pontos, às 12h11 A leve alta ocorre na contramão das quedas registradas em bolsas internacionais, com preocupações sobre os potenciais danos econômicos da variante Ômicron do coronavírus.

O que ajuda a sustentar o Ibovespa são as da Vale (VALE3), que sobem mais de 2%, após o nova valorização do minério de ferro na China. Nesta madrugada, a commodity subiu mais 6%, com expectativas de que o país retome parte de sua atividade siderúrgica e com preocupações sobre o nível da oferta.

Em encontro com investidores, na véspera, executivos da Vale disseram que há grande expectativa para que o do metal deve ganhar nova tração após as Olimpíadas de Inverno, em fevereiro. A companhia, segunda maior produtora de minério de ferro do mundo, também anunciou um novo guidance, com redução das perspectivas de oferta para o ano que vem.

Nos Estados Unidos, os principais índices de ações operam em terreno negativo, com exceção do Nasdaq, que sobe 0,20%. Na Europa, os principais índices de ações seguem o movimento de baixa, já próximo do encerramento do pregão.

Além das preocupações com a nova cepa da covid-19, que tem aumentado as restrições no continente, o mercado europeu ainda lida com a inflação crescente. Divulgado nesta manhã, o Índice de Preço ao Consumidor (IPC) subiu acima do esperado na Zona do Euro, de 4,1% para 4,9%, jogando ainda mais pressão para que o Banco Central Europeu (BCE) adote políticas contracionistas para controlar a inflação. A expectativa era de que o IPC ficasse em 4,5%.

Por outro lado, a ameaça econômica da nova variante joga do lado contrário, de permanência de estímulos. O tema será abordado nesta terça em testemunho do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no Senado americano.

Em discurso divulgado na última noite - e que deve ser lido hoje -, Powell pondera que o recente aumento de casos de covid e o surgimento da nova variante “representam riscos negativos para o emprego e a atividade econômica e aumentam a incerteza para a inflação”. Powell deve iniciar seu testemunho às 12h de Brasília.

Apesar das incertezas sobre a inflação, o primeiro impacto da variante tem sido sobre o as commodities energéticas, que vinham pressionando os índices de preços no mundo. Nesta manhã, o petróleo brent cai cerca de 3%, sendo negociado na casa dos 70 reais. Desde a última sexta-feira, 26, quando os temores sobre a nova cepa começaram a ser precificados de forma mais intensa pelo mercado, o petróleo já caiu mais de 13%.

Coma segunda maior participação no índice -- somente atrás da Vale --, a Petrobras (PETR3/PETR4) recua cerca de 0,5%, também contribuindo para a pressão negativa.

Entre as maiores quedas estão os papéis do setor aéreo, que mais sofrem com fechamento de fronteiras e restrições a viajantes. Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) caem cerca de 2,3%, em linha com as ações do setor em bolsas internacionais. Locaweb (LWSA3), Getnet (GETT11) e Méliuz (CASH3) também recuam mais de 3%.

No terreno positivo, o destaque fica com a alta de mais de 2% da Yduqs (YDUQ3), liderando as altas do Ibovespa. A forte valorização ocorre após a Ânima (ANIM3) vender 25% de sua subsidiária Inspiralli, vertical de educação médica da companhia, por 1 bilhão de reais para a DNA Capital. após notícias quentes do setor de ensino. Presente no Índice Small Caps, as ações da Ânima disparam 17%.