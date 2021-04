Ibovespa futuro cai; dólar pode ter maior queda mensal desde novembro

O futuro abriu em queda nesta sexta-feira, 30, acompanhando os índices de Nova York, que recuam após firmarem novos recordes no último pregão. Às 9h24, o Ibovespa futuro caía 0,51% para 119.695 pontos.

No mercado americano, investidores repercutem negativamente o balanço do Twitter, que despenca 13% no pré-mercado. Já as petroleiras Chevron e ExxonMobil, superaram as estimativas em resultado divulgado nesta manhã, também são negociadas em queda, pressionadas pela desvalorização do petróleo. O aumento de casos de coronavírus na Índia contribui para a desvalorização da commodity.

A Exame Academy oferece o MBA perfeito para dar um salta em sua carreira profissional. Venha conhecer

O tom negativo no principal mercado do mundo também tem afetado as bolsas da Europa, que viraram para queda nesta manhã, mesmo após o PIB da Zona do Euro ter saído melhor do que o esperado, com queda de 0,6% no primeiro trimestre ante estimativas de perdas de 0,8%. A principal economia do bloco, a alemã, teve contração de ainda maior no período, de 1,7%.

No Brasil, o mercado avalia a taxa de desemprego referente a fevereiro, que subiu de 14,2% para 14,4%. O número ficou levemente abaixo do desemprego esperado de 14,5%. Apesar dos números alarmantes, a expectativa, segundo analistas da Exame Invest Pro, é de melhorias ao longo do segundo trimestre "dado o fluxo esperado para a vacinação".

Em meio à aversão ao risco no mercado internacional, o dólar se valoriza conta as principais moedas desenvolvidas e emergentes e do mundo, inclusive o real. Por outro lado, a moeda americana caminha para fechar o mês com a maior queda mensal desde novembro de 2020.

Até o início do pregão, o dólar acumulava 5,19% de desvalorização em relação ao real em abril. Entre os fatores que contribuíram para a queda do dólar estão a expectativa de normalização da taxa para níveis acima da inflação e o desmonte de posições em moeda americana no mundo.