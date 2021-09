Ibovespa futuro cai em linha com NY e de olho na reação ao 7 de setembro

O futuro opera em queda nesta quarta-feira, 8, volta de feriado, em linha com as bolsas internacionais. No exterior, investidores voltam a se preocupar com o avanço da variante delta do coronavírus. Por aqui, as atenções estão voltadas aos desdobramentos dos atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro.

Às 9h05, o Ibovespa futuro recua 0,83%, aos 117.412 pontos. Já o dólar comercial repercute o aumento das tensões políticas e avança 0,47%, a 5,20 reais.

No cenário interno, investidores avaliam os novos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ontem, 7, em discurso a apoiadores, o chefe do Executivo afirmou que não iria cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news.

Com as recentes movimentações de Bolsonaro, crescem as preocupações sobre a ameaça golpista em Brasília, com esperadas reações por parte do Congresso e da Justiça. Na Câmara, a pressão pela abertura de um impeachment aumenta sobre o presidente da Casa, Arthur Lira.

Para o mercado, a institucional, que já vinha fazendo na , pode significar o fim da esperança de reformas econômicas até a próxima eleição.

No exterior, investidores seguem temerosos com o avanço da variante delta no mundo. O foco das preocupações é a Ásia: as Filipinas voltaram atrás na redução das restrições na região da capital, o Japão anunciou que pode estender as ordens de estado de emergência e Taiwan identificou um surto de variante delta na cidade de Nova Taipei.

Na Europa, o Stoxx 600 recua 1,1%, em véspera da decisão monetária do Banco Central Europeu (BCE), prevista para esta quinta-feira, 9. No radar, estão discussões sobre o início da retirada de estímulos, o chamado tapering, por parte do BCE. A expectativa é de que a Europa anuncie o tapering até o fim do ano, assim como os Estados Unidos.

Os principais índices de Wall Street operam entre perdas e ganhos no mercado de futuros, com investidores ainda avaliando uma possível retirada de estímulos em meio à alta inflação.