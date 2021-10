Ibovespa cai 1% e dólar sobe a R$ 5,51 com aversão a risco no exterior

O recua 1,48% nesta quarta-feira, 6, caindo para 108.821 pontos às 12h. O principal índice da B3 acompanha o cenário global de aversão ao risco com avanço da inflação e possível retirada de estímulos nos Estados Unidos.

O tom pessimista afeta o câmbio, com investidores comprando dólares em busca de proteção. Em reação ao movimento, o dólar comercial avança 0,4% no Brasil, sendo negociado a 5,50 reais. Na máxima do dia, a moeda chegou a superar a marca dos 5,52 reais.

Lá fora, a energética global assusta os mercados. “Investidores estão fugindo de ativos de risco à medida que os preços de insumos [energéticos] – gás natural na Europa e gás e carvão na China – saltam de . O receio é que a escassez dos insumos possa gerar uma pressão inflacionária ainda mais forte”, explica Paloma Brum, analista da Toro Investimentos.

Com preocupações sobre a alta da inflação e a desaceleração econômica, os principais índices do mercado europeu recuam cerca de 1%, após números de vendas do varejo, divulgados nesta manhã, terem saído abaixo das expectativas na Zona do Euro. Investidores temem que a região esteja enfrentando um estágio de estagflação, que mistura a alta generalizada dos preços com um arrefecimento da retomada econômica.

Nos Estados Unidos, os três principais índices americanos operam em terreno negativo, tendo no radar a redução de políticas de estímulos por parte do Federal Reserve (Fed, banco central americano). O Dow Jones cai 0,98%, o S&P 500 recua 0,6% e o Nasdaq tem perdas de 0,16%.

Por lá, investidores devem ficar cautelosos até a divulgação do payroll na sexta-feira, 8. O relatório oficial de empregos não-agrícolas é o principal termômetro da recuperação econômica nos EUA, e pode dar maiores pistas sobre a possível retirada de estímulos por parte do Fed, que deve ocorrer já em novembro.

Enquanto o payroll não sai, investidores repercutem a variação de empregos privados nos EUA, divulgados pelo Instituto ADP. Considerados uma “prévia do payroll”, os dados mostraram uma criação de 568 mil empregos, número acima do consenso que esperava a criação de 428.000 postos de trabalho. O resultado acima do esperado pode levar o mercado a precificar um aperto monetário mais duro.

No Brasil, as atenções se voltam para o indicador de vendas do varejo referente ao mês de agosto, que saiu muito abaixo do esperado. As vendas no varejo brasileiro tiveram queda de 3,1% em agosto na comparação com julho e recuaram 4,1% sobre um ano antes, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

As estimativas apontavam altas de 0,7% na comparação mensal e de 2,0% sobre um ano antes. “A leitura preliminar dos dados é muito ruim e devemos rever o PIB de 2021 e 2022 para baixo”, afirma, em nota, André Perfeito, economista da Necton Investimentos.

Destaques da

As da Petrobras (PETR3/PETR4) são a principal força negativa para o Ibovespa. Após altas de 2% no pregão da véspera, os papéis caem cerca de 2,3% nesta quarta-feira. O movimento acompanha a correção de 1% do petróleo após os preços dispararem ontem.

Os bancos também operam em queda, com destaque para o Banco do Brasil (BBAS3) que recua 1,93% após um salto de quase 5% na terça-feira.

As maiores quedas em variação ficam novamente com o setor de tecnologia. Na lanterna do índice estão novamente os papéis do Banco Pan (BPAN4), que caem 5,59%. Na sequência, Locaweb (LWSA3) e Méliuz (CASH3) recuam 4,11% e 3,57%

O resultado negativo das vendas no varejo também afeta negativamente as empresas do setor. Lojas Americanas (LAME4) cai 3,83%, Via (VIIA3) recua 3,19% e Lojas Renner (LREN3) tem queda de 3,3%. Já Magazine Luiza (MGLU3) recua 1,46%. JHSF (JHSF3) também opera em queda, caindo 5,49%.