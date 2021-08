Ibovespa opera entre perdas e ganhos tentando acompanhar alta de NY

O luta para se firmar no campo positivo nesta manhã de segunda-feira, 23, e dar continuidade ao movimento de recuperação das perdas da última semana. No exterior, as principais bolsas operam em alta, de olho no cenário fiscal americano. Às 11h, o principal índice da B3 recua 0,07%, aos 117.967 pontos.

Já o dólar comercial segue em tendência de correção frente às fortes altas da última semana, e inicia o dia em leve queda de 0,2%, negociado a 5,37 reais.

O mercado deve passar os próximos pregões em compasso de espera até o final da semana, quando ocorre o Simpósio de Jackson Hole, um dos principais eventos mundiais de política monetária. As atenções estão voltadas para o discurso do presidente do banco central americano, Jerome Powell, que deve dar mais detalhes sobre o “tapering”, processo de redução de estímulos monetários.

Embora a ata do Federal Reserve (Fed, BC americano) tenha sinalizado que os estímulos devem ser retirados em breve, o avanço da variante delta pode alterar as previsões. Isso porque, caso ocorra uma desaceleração da retomada econômica nos EUA causada pela variante, o Fed pode manter os estímulos por mais algum tempo.

“Se o tapering for adiado, o incentivo monetário continua e isso é bom para as economias e bolsas mundo afora. Isso explica porque o Ibovespa se recuperou um pouco na sexta-feira e porque os mercados iniciam a semana nessa toada positiva”, afirmou Luis Mollo, analista do BTG Pactual digital, durante a Abertura de Mercado desta segunda-feira.

Na Europa, as bolsas operam em alta após a divulgação do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) Composto da Zona do Euro. O índice marcou o menor patamar em dois meses, de 59,5 pontos, frente a 60,2 pontos na comparação mensal.

Embora mais fracos do que o esperado, parte do mercado vê os números com um bom sinal de recuperação. “Ainda assim, os dados sobre a atividade corrente continuam excepcionalmente fortes e o emprego está crescendo, já que a reabertura da economia significa demanda por trabalhadores”, avaliam analistas do ING em relatório.

Nos Estados Unidos, os PMIs industrial, composto e de serviços serão divulgados ainda nesta manhã, com expectativas de saírem a 62,8, 58,3 e 59,4 pontos, respectivamente. Por lá, também sairão dados de vendas de casas usadas, um dos principais indicadores do mercado imobiliário do país.

No Brasil, investidores seguem avaliando as desavenças políticas de Brasília, em especial a tensão entre o governo de Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. O presidente apresentou ao Senado o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira, 20, e anunciou que deve repetir o processo para o ministro Luís Roberto Barroso nos próximos dias.

Bolsonaro também vetou o aumento de 5,7 bilhões de reais do Fundo Eleitoral da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o que pode causar novo embate com o Congresso.

Os atritos têm aumentado a cautela dos investidores, pressionando o câmbio e a . “Os mercados internacionais acumulam alta de 12% a 14% no ano enquanto o Ibovespa recua 0,81% porque os ruídos políticos pesam negativamente” destaca Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital.

Zanlorenzi acredita, no entanto, que há espaço para recuperação se houver algum avanço nas reformas tributária e administrativa essa semana. “Ainda assim, o mercado deve ficar de olho na questão internacional com o Simpósio de Jackson Hole”, conclui.

Destaques da bolsa

O principal destaque de alta do Ibovespa está com as ligadas ao petróleo. A PetroRio (PRIO3) avança 3,55% e lidera os ganhos do índice, seguida pela Petrobras (PETR3/PETR4) que registra ganhos de 2,54% e 2,31%, respectivamente.

As ações acompanham a recuperação do do petróleo no mercado internacional, com a commodity avançando após sete sessões de perdas. O petróleo Brent é negociado em alta de 4,4%, enquanto o WTI, referência para o mercado dos EUA, sobe 4,54%.

Na ponta negativa estão as ações da Sabesp (SBSP3), recuando 3,2%. Os papéis passam por uma correção após dispararem 10,86% no pregão de sexta-feira. A forte valorização ocorreu após Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados e novo secretário de Projetos e Ações Estratégicas do estado de São Paulo, afirmar que pretende deixar encaminhada uma possível concessão ou privatização da companhia.

No domingo, o governador de SP, João Doria, disse que a Sabesp será preparada para privatização nos próximos anos e que governo não fará nada de forma precipitada.