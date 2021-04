Ibovespa futuro em queda com pessimismo nos mercados interno e externo

Quadro geral do dia às 9h05:

futuro recua 0,56% em 118.088 pontos

Dólar sobe 0,3% contra o real e é negociado a 5,73 reais

EUA: Dow Jones futuro cai 0,36%, S&P 500 futuro recua 0,27% e Nasdaq futuro tem baixa de 0,07%

Índice pan-europeu STOXX600 fecha em queda de 0,02%

O Ibovespa futuro recua nesta terça-feira, 13, com a cautela no exterior se misturando aos ruídos locais.

Nos Estados Unidos, as bolsas caem antes da divulgação de dados de inflação, com investidores preocupados com a recomendação de suspensão da vacina da Johnson & Johnson. Por aqui o mercado continua de olho no Orçamento de 2021 e na CPI da Covid-19.

A notícia de que o governo estuda uma PEC para custear contra a Covid-19 tem preocupado os investidores. Isso porque a medida poderia abrir espaços a emendas parlamentares do Orçamento de 2021. Segundo informações do Broadcast, as despesas da Saúde seriam bancadas com créditos extraordinários e ficaram fora do teto.

Outro ponto de atenção é a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, instalada a pedido do STF para investigar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia.

A base do governo no Senado pretende obstruir a CPI, que está prevista para ser oficialmente criada nesta terça-feira, com a leitura do requerimento pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), às 16h.

Entre as estratégias para minar a comissão, estão obstruções regimentais, assinaturas em uma CPI alternativa e pressão para que não sejam indicados membros por parte dos partidos, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Paralelamente, o plenário do STF deve decidir sobre a liminar de instalação da CPI na quarta-feira. A expectativa é que a decisão de Barroso em instaurar a Comissão seja mantida.

Enquanto isso, o Brasil registrou ontem a pior média diária de mortes por Covid-19: 3.124. O país tem 354.617 óbitos e 13.517.808 casos confirmados da doença.

Os temores no cenário doméstico são refletidos no câmbio, com o dólar se fortalecendo contra o real. Pesa também o cenário externo, com a moeda americana ganhando força mundialmente nesta terça-feira.

No exterior, os índices futuros americanos recuam no pré-market, no aguardo do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que será divulgado às 9h30. A expectativa dos economistas ouvidos pela Dow Jones é de que a taxa de inflação nos EUA tenha um aumento de 0,5% na comparação mensal e 2,5% na anual.

É esperado que a inflação aumente à medida que a economia se recupera e que a vacinação avança. Existe a preocupação, no entanto, de que a elevação súbita nos preços pressione o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) a subir a taxa de juros antes do programado. A instituição afirma que a inflação deve subir acima de 2% por um período prolongado antes que as autoridades aumentem a taxa de juros.

Outro ponto de preocupação no mercado americano é a notícia de que agências federais de saúde recomendaram pausar o uso da vacina de dose única Covid-19 da Johnson & Johnson depois que seis pessoas desenvolveram um distúrbio raro envolvendo coágulos sanguíneos.

Na Europa, as bolsas operam majoritariamente no campo positivo antes da divulgação do Indicador do instituto Zew, que mede o sentimento econômico. Os resultados para a Alemanha e para a Zona do Euro às 11h.

Investidores do continente também repercutem a divulgação do PIB do Reino Unido na terça-feira, que indicou alta de 0,4% em fevereiro, levemente abaixo da expectativa de economistas, de expansão de 0,6%.

Na Ásia, os mercados fecharam em direções mistas. O destaque ficou com a gigante chinesa Alibaba, que subiu 0,43% nesta terça-feira após disparar mais de 6% no pregão anterior. Isso porque o banco central chinês anunciou que o Ant Group, afiliado de tecnologia financeira do Alibaba, vai se reestruturar como uma holding financeira.