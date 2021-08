Ibovespa futuro opera entre perdas e ganhos em dia de decisão do Copom

O futuro opera em alta nesta quarta-feira, 4, em dia marcado por decisão monetária e continuidade da temporada de balanços. Às 9h10, o Ibovespa futuro recua 0,11%, aos 123.140 pontos. Já o dólar comercial registra leve queda de 0,09%, a 5,18 reais.

O principal evento do dia será a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), previsto para às 18h. A expectativa é de que o colegiado opte por uma alta de 1 ponto percentual, com a passando de 4,25% para 5,25% ao ano.

No mercado, investidores ainda esperam um comunicado mais contracionista, indicando que será feito o necessário para conter as expectativas de inflação futura.

Com IPCA de 8,35% acumulado nos últimos 12 meses, o mercado já vê a meta de inflação para este ano de 3,75% como inalcançável, assim como o teto da meta de 5,25%. De acordo com as projeções do último boletim Focus, o consenso é de que o Copom eleve a Selic para 7% até o fim do ano, com a inflação terminando 2021 em 6,88%.

Investidores também ficam atentos à temporada de balanços. O resultado mais esperado do dia é o da Petrobras (PETR3/PETR4), que divulga seus números após o fechamento do mercado. A expectativa é de um resultado forte, com ucro líquido de 5,6 bilhões de reais.

“O papel vem ficando para trás na comparação com pares do setor, tanto em exploração quanto refino. O balanço de hoje pode destravar valor para a companhia”, afirma Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de e derivativos do BTG Pactual digital, na Abertura de Mercado desta segunda-feira.

Outra companhia a apresentar seu resultado após o fechamento é o Banco do Brasil (BBAS3), último grande banco a divulgar seu balanço. O mercado também deve repercutir o balanço do Bradesco (BBDC4), divulgado na noite de ontem. O banco registrou recorrente de 6,32 bilhões de reais, abaixo do consenso da Bloomberg, de 6,58 bilhões de reais. A receita líquida de juros ficou em 15,74 bilhões de reais, 5,7% abaixo da apresentada no mesmo período do ano passado.

Outra companhia a apresentar o balanço na noite de ontem foi a Rede D’Or (RDOR3). A companhia registrou lucro líquido de 477,7 milhões no segundo trimestre de 2021, revertendo prejuízo líquido de 306,6 milhões de reais registrado no mesmo período do ano passado.

O balanço corrobora a expectativa de compra que o BTG Pactual digital tem para a empresa, ao preço-alvo de 90 reais. “O balanço mostra números sólidos e de qualidade muito boa, reforçando nossa tese de investimento”, disse Bruno Lima, analista-chefe de do banco, no programa Abertura de Mercado desta quarta-feira.