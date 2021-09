Ibovespa cai puxado por Vale e siderúrgicas; Usiminas desaba 9%

O opera em queda nesta quarta-feira, 1, descolado do movimento de alta registrado no exterior. A principal pressão negativa no índice vem das ligadas ao minério de ferro, que registrou forte queda. Investidores também repercutem o cenário doméstico e reagem à divulgação do PIB, que veio abaixo das expectativas. Às 10h30, o Ibovespa caía 0,37%, aos 118.345 pontos.

A maior pressão negativa para o Ibovespa vem das ações da Vale (VALE3), que sozinhas representam mais de 12% da composição do índice. Os papéis da mineradora caem quase 3% após o minério de ferro recuar 6,66% no porto de Qingdao, para US$ 143,43 a tonelada.

A terceira queda consecutiva da commodity é explicada pelos esforços da China para economizar eletricidade e reduzir as emissões do setor, que é altamente poluente. As restrições afetam a demanda pelo minério, impactando mineradoras e siderúrgicas.

A Usiminas (USIM5) é o destaque negativo do setor e recua 9,57%, liderando as quedas da . CSN (CSNA3) e Metalúrgica Gerdau (GOAU3) caem mais de 3% e a Bradespar (BRAP4), holding do Bradesco que tem grande participação na Vale, tem queda de 2,99%.

Investidores também repercutem a divulgação do PIB do segundo trimestre de 2021. Divulgado nesta manhã pelo IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro caiu 0,1% na comparação com os primeiros três meses do ano. O resultado decepcionou o mercado, que esperava um crescimento de 0,2% no trimestre e de 12,8% na comparação anual, tendo em vista o fraco desempenho do mesmo período do ano passado, pico das restrições de mobilidade. No primeiro trimestre a economia brasileira havia avançado 1,2%. A queda de hoje interrompe uma sequência de três trimestres seguidos de ganhos.

No exterior, as bolsas internacionais operam em leves altas na manhã desta quarta-feira, com investidores monitorando os últimos dados de atividade das principais economias do mundo.

O mercado europeu registra os mais fortes ganhos, com o Stoxx 600 avançando 0,73%, após índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) terem revelado, nesta manhã, uma sólida retomada econômica no mês de agosto.

Na Zona do Euro, o PMI Industrial superou a marca dos 60 pontos, bem distante da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade. No Reino Unido e na Alemanha o indicador também passou dos 60 pontos. Já na França, o PMI ficou em 57,5 pontos, mas acima do esperado.