Ibovespa futuro opera próximo à estabilidade; dólar sobe a R$ 5,21

O futuro opera em leve queda nesta segunda-feira, 30, acompanhando o movimento mais fraco nas bolsas globais. No exterior, os mercados arrefecem os ganhos mas ainda dão continuidade ao movimento positivo da última semana, com os índices futuros americanos registrando leves altas após o S&P 500 e o Nasdaq terem conquistado novos recordes no último pregão. Por aqui, o Ibovespa futuro recua 0,07%, por volta das 9h15, aos 120.845 pontos.

As bolsas globais seguem repercutindo positivamente o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Na última sexta-feira, Jerome Powell afirmou que o Fed deve começar a retirada gradual de estímulos da economia, processo conhecido como tapering, ainda em 2021.

Por outro lado, Powell declarou que a autoridade monetária não tem pressa em subir a taxa de juros -- declaração que continua alimentando o apetite ao risco nas bolsas mundiais. O mercado agora aguarda a divulgação do relatório de emprego americano, o payroll de agosto, que será divulgado na próxima sexta-feira, 3. Os dados podem indicar se a perspectiva do Fed para o mercado de trabalho se mantém, dando maiores pistas sobre os próximos passos da entidade monetária.

Investidores também monitoram o movimento dos preços do barril de petróleo, após a passagem do furacão Ida nos Estados Unidos, forçando desligamentos e evacuações em centenas de plataformas de petróleo. O evento causa incerteza e derruba o do barril da commodity, que vinha em uma trajetória de três semanas consecutivas de alta.

O petróleo WTI, referência para o mercado americano, recua 1,18%, enquanto o petróleo Brent cai 0,63%.

No Brasil, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) referente ao mês de agosto ficou abaixo do consenso de mercado. O índice -- que é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis -- avançou 0,66% na comparação mensal, abaixo dos 0,78% esperados pelos analistas. No ano, o IGP-M acumula alta de 16,75%, e já sobe 31,12% considerando o período desde agosto do ano passado.