Ibovespa recua após Câmara aprovar mudança em teto de gastos; dólar sobe

O abriu em queda nesta quinta-feira, 4, recuando 0,81%, a 104.776 pontos, às 11h. O movimento ocorre na contramão das bolsas internacionais, que operam em alta, ainda embaladas pela sinalização de que o Federal Reserve irá manter a taxa de juros inalterada por mais tempo. No câmbio, o dólar acompanha sua valorização contra moedas emergentes e sobe 0,14%, a 5,598 reais.

Em decisão monetária da véspera, o Fed comunicou que irá reduzir os estímulos de 120 bilhões de dólares mensais no mercado de títulos americano de 15 bilhões em 15 bilhões de dólares por mês, com término previsto para julho. A expectativa é que a alta de juros tenha início logo em seguida, mas não antes do meio do ano que vem.

No Brasil, investidores também repercutem a aprovação da PEC dos Precatórios pelo plenário da Câmara, na última noite. A proposta, que abre espaço de 91,6 bilhões de reais no Orçamento de 2022, ainda precisa ser aprovada em segundo turno na Câmara antes de ir para o Senado.

Como esperado -- de forma negativa --, foram incluídas na PEC alterações na regra do Teto de Gastos, que será corrigido pelo IPCA de janeiro a dezembro, em vez de julho a junho. Com o índice de inflação em patamares elevados, na casa de 10% ao ano, a medida irá possibilitar gastos de 47 bilhões de reais.

No radar, ainda estão os dados de produção industrial, que caiu 0,4% em setembro, contra a queda esperada de 0,3%. "micro. Do ponto de vista macro a insuficiência de demanda e os juros em elevação penalizaram todos os grupos, em especial a produção de Bens de Capital que recuou em Setembro 1,6%. Já do ponto de vista micro a descontinuidade de certas cadeias produtivas globais segue impondo falta de insumos industriais", avalia André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Por outro lado, nos Estados Unidos, os números mostraram um mercado de trabalho mais aquecido do que o esperado. Divulgados nesta manhã, os pedidos de seguro desemprego bateram 269.000, renovando o menor patamar desde o início da pandemia. A expectativa era de que os pedidos ficassem em 275.000.

Na , as da Cielo (CIEL3) são o principal destaque deste início de sessão, subindo 8,2%, após a empresa ter divulgado o balanço do terceiro trimestre na última noite. No período, a companhia apresentou líquido de 211,9 milhões de reais, 111% acima do registrado no terceiro trimestre de 2020. A empresa também anunciou a conclusão da venda da Multidisplay para a Bemobi (BMOB3). Para Luis Pereira, da Guide, a operação é positiva para a Cielo. "Foca na reciclagem, permitindo com que a Cielo dê foco a estratégia core da companhia", diz em relatório.

No extremo oposto, a Rede D'Or (RDOR3) figura entre as maiores perdas, após o resultado apresentado na última noite ter frustrado as expectativas de investidores. No terceiro trimestre, a companhia teve lucro líquido de 378,1 milhões de reais, 8% acima no ano contra ano, mas abaixo do consenso da Bloomberg de 585,4 milhões de reais.