Ibovespa sobe mais de 1% após criação de empregos surpreender nos EUA

O sobe 1,70% para 105.166 pontos, às 10h47 desta quinta-feira, 5, acompanhando os principais índices internacionais, que estenderam seus movimentos de alta após o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, o payroll, mostrar que o mercado de trabalho americano está mais aquecido do que o esperado.

Apresentado às 9h30, o payroll revelou a criação de 531.000 empregos urbanos em outubro, acima das expectativas de 450.000. Os números do mês anterior também foram revisados para cima, de 194.000 empregos para 312.000 empregos. Ou seja, foram cerca de 200.000 empregos acima das projeções de mercado.

A taxa de desemprego americana, que saiu junto com o payroll, caiu de 4,8% para 4,6%, ante o consenso de queda para 4,7%.

"Os dados foram fortes. Mas, principalmente, porque diminuiu desemprego onde precisava, como na frente de hispânicos e com menor escolaridade. Isso é importante para entender o ritmo do tapering e a possibilidade de alta de juros no ano que vem. O mercado de trabalho se recuperou rapidamente" , comenta Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos.

Em Wall Street, os índices futuros sinalizam uma abertura em alta, com o S&P 500 e o Dow Jones avançando cerca de 0,40% e o Nasdaq, 0,20%. No mercado de câmbio, a moeda americana recua contra divisas emergentes, refletindo o maior apetite por risco. Frente ao real, o dólar cai 0,60%, negociado a 5,573 reais.

Além do ambiente macroeconômico, investidores seguem atentos aos últimos números da temporada de balanços.

Destaques

Na , as da JHSF (JHFS3) figuram entre as maiores altas do Ibovespa, subindo mais de 3%, após ter apresentado crescimento anual de 23,1% de líquido no terceiro trimestre para 213,8 milhões de reais. A companhia também apresentou números acima do mesmo período do ano passado em todas suas quatro linhas de negócio (incorporação, shoppings, hotel e aeroporto).

As ações da Embraer, que divulgou balanço nesta manhã, também avançam mais de 3%. Com uma das melhores performances da bolsa no ano, a fabricante de aeronaves fechou o trimestre com Ebitda de 410,7 milhões de reais. Foi a primeira vez em mais de 10 anos que a empresa apresenta fluxo de caixa livre positivo no terceiro trimestre.

O movimento ainda é beneficiado pelo maior otimismo sobre o setor aéreo, após farmacêuticas apresentarem eficácia em remédios contra o coronavírus. Nesta manhã, Azul (AZUL4) disparam 7,17% e as da GOL (GOLL4), mais de 6%. A forte valorização ocorre em linha com os papéis das principais companhias aéreas do mundo, como Delta, American Airlines e Lufthansa, que sobem mais de 5% no exterior. A agência de turismo CVC (CVCB3) sobe 5,6%.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as do Bradesco (BBDC3/BBDC4) sobem mais de 4%, refletindo o resultado do terceiro trimestre apresentado na última noite. Na véspera, os papéis do Bradesco tiveram forte queda, na esteira do resultado do Itaú, mas vem retomando valor neste pregão. No período, o Bradesco teve lucro recorrente de 6,767 bilhões de reais, 34,5% acima do terceiro trimestre de 2020 e também superior às estimativas de mercado.

No campo das commodities, a Vale (VALE3) recua pouco mais de 1%, enquanto as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) sobem mais de 1%, acompanhando a valorização do petróleo no exterior. Nesta manhã, a estatal informou não ter recebido os estudos do governo sobre a privatização da companhia.