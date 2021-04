Ibovespa tem 4º dia seguido de alta e ultrapassa 121 mil pontos

Quadro geral do dia às 11h20:

registra alta de 0,5% aos 120.891 pontos

Dólar recua 0,54% contra o real e é negociado a 5,64 reais

EUA: Dow Jones tem alta de 0,73%, S&P 500 sobe 0,77%, e Nasdaq avança 1%

Índice pan-europeu STOXX600 registra alta de 0,4%

O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 15, superando a marca dos 121 mil na máxima do dia e se encaminhando para o 4º pregão consecutivo de alta. O índice avança em linha com os futuros americanos, que registram firme alta após a divulgação de dados de recuperação da economia.

Quer saber qual o setor mais quente da no meio deste vaivém? Assine a EXAME Invest Pro

As vendas no varejo nos Estados Unidos aumentaram 9,8% em março, superando a estimativa do Dow Jones de um ganho de 6,1%. Além disso, o número de pedidos de seguro-desemprego caiu para o nível mais baixo desde março de 2020. Foram 576 mil, contra a expectativa de 710 mil pedidos entre os economistas ouvidos pelo Dow Jones.

Na Europa, as bolsas avançam em dia de divulgação de resultados corporativos, enquanto investidores monitoram a divulgação de dados de inflação para março de diversos países do bloco, como Alemanha, França e Itália.

Por aqui, as da Hering (HGTX3) disparavam 26% nesta quinta-feira, 15, liderando os ganhos do , antes de entrarem em leilão na B3. O movimento ocorre após a companhia ter informado, ontem à noite, que rejeitou uma proposta da Arezzo (ARZZ3) para combinação de negócios.

“A discussão está somente começando. A Hering pode ter recusado essa primeira oferta, mas não quer dizer que não possa aceitar uma segunda ou uma terceira”, afirmou Bruno Lima, head de da Exame Invest Pro, na live Abertura de Mercado nesta manhã de quinta-feira (veja o programa).

No cenário político, investidores locais devem continuar de olho no impasse em relação ao Orçamento de 2021. O prazo para que o presidente sancione o texto expira em uma semana, no dia 22 de abril, e ainda não há consenso entre Congresso e equipe econômica sobre o tema.

O presidente Jair Bolsonaro tenta encontrar meio-termo para aprovação do texto, que foi classificado como “impraticável” por analistas. Segundo informações do jornal O Estado de S.Paulo, Bolsonaro ouviu de Arthur Lira, em reunião nesta terça-feira, que o Parlamento não aceita vetos à proposta orçamentária. Na outra ponta, o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria novamente ameaçado abandonar o cargo caso o texto seja sancionado como está.

Para além do Orçamento, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 também fica no radar do governo. O STF confirmou em votação ontem a decisão liminar do ministro Luís Roberto Barroso que determinou a instalação da CPI. A Comissão vai investigar a atuação do governo federal durante a pandemia e os repasses feitos a estados e municípios para o enfrentamento da .

Alguns analistas temem que a CPI seja um ruído político que atrapalhe a condução da pandemia. A crise, a propósito, não para de avançar no Brasil, que registrou 3.459 mortes por Covid-19 e 73.513 novos casos confirmados nesta quarta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde.