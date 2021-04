Ibovespa sobe e recupera os 120 mil puxado por setor financeiro

O abriu em alta nesta sexta-feira, 23, seguindo o mercado americano, que se recupera após os planos de aumento de impostos nos Estados Unidos provocarem queda das na véspera. Às 10h35, o índice subia 1,01% para 120.572 pontos, puxado por ações do setor financeiro, que possui participação relevante em sua composição. Com maior peso entre eles, as ações do Itaú (ITUB4) sobe 1,6%, enquanto as da B3 (B3SA3), cerca de 2,5%.

Mas ainda que os índices americanos esbocem alguma reação, a ainda há preocupações sobre os planos do presidente Joe Biden. Segundo a Bloomberg, o democrata pretende dobrar para 39,8% os impostos sobre ganhos de capitais para aqueles com lucros acima de 1 milhão de dólares. A medida, se confirmada, deve atingir apenas 0,3% dos americanos, mas os principais investidores do país. De acordo com a Reuters, detalhes do plano devem ser divulgados na próxima semana.

No mercado europeu, que ainda não havia precificado a possibilidade de aumento de impostos na maior economia do mundo, opera em queda, com o índice Stoxx 50 recuando cerca de 0,5%.

O que ajuda a aliviar o clima no Velho Continente são os índices de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) de abril, que vieram acima das expectativas. O destaque ficou com o PMI industrial da Zona do Euro, que ficou em 63,3 pontos, 13,3 pontos acima da linha que divide a expansão da contração da atividade econômica.

No Estados Unidos, o acelerado ritmo de vacinação elevou o PMI de serviços para 63,1 pontos - o maior crescimento do setor em 12 anos. O número também ficou acima das estimativas do mercado de 61,9 pontos. Após a divulgação do dado, às 10h45, o principal índice de Nova York, o S&P 500, estendeu seu movimento de alta para 0,40%

Com a maior busca por ativos de risco por parte de investidores americanos, o dólar é negociado em queda contra moedas desenvolvidas e a maioria das emergentes mais negociadas. Contra o real, o dólar chegou a abrir em queda, mas entrou no campo positivo, recuperando parte das perdas da semana.

Destaques

No cenário interno, investidores repercutem o resultado do primeiro trimestre da Usiminas (USIM5), divulgado nesta manhã. Primeira empresa brasileira a divulgar balanço do período, a empresa registrou Ebitda recorde e líquido de 1,2 bilhão de reais, ficando acima das estimativas de mercado de 934 milhões de reais.

Na bolsa, as ações da companhia chegaram a abrir em alta, mas logo caíram no campo negativo, com parte dos investidores realizando lucros, após a ação ter disparado 5,36% no último pregão.

A forte apreciação teve a ajuda de dados do Instituto Aço Brasil, que revelaram recorde de vendas de aços longos no Brasil, alimentando o otimismo para o balanço divulgado hoje.

Após o encerramento do pregão, será a vez da Hypera (HYPE3) apresentar seu resultado do primeiro trimestre. Na bolsa, os papéis da companhia avançam cerca de 2,5%.