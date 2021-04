Ibovespa tem leve queda com cautela externa

O apresenta leve queda nesta segunda-feira, 19, antes da abertura do pregão à vista na B3. O movimento reflete a falta de motivadores positivos, após cinco pregões consecutivos de alta. Às 10h30, o Ibovespa caía 0,14% para 120.950 pontos.

Sabe onde estão as melhores oportunidades da ? Descubra com o time de analistas da EXAME Invest Pro

No exterior, o clima também é de cautela nas bolsas ocidentais. Nos Estados Unidos, os principais índices recuam, após a sequência de quatro semanas de valorizações.

O mais importante deles, o S&P 500 cai 0,19%, enquanto o Dow Jones e Nasdaq recuam 0,40% e 0,12%, respectivamente.

Em meio ao compasso de espera, o dólar oscila sem direção definida contra o real, enquanto é operado de forma mista frente a outras moedas emergentes.

Na agenda econômica do dia, o principal destaque ficou com o índice de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br, referente ao mês de fevereiro, que teve alta de 1,4% na comparação mensal ante 1,04% registrado em janeiro. As estimativas eram de leve desaceleração da retomada, de crescimento de 0,9% em relação ao mês anterior.

Embora considere positivo, Arthur Mota, economista da Exame Invest Pro, alerta que os números devem piorar nas próximas divulgações. "O resultado do primeiro semestre pode ser um pouco melhor, ou 'menos ruim' do que o mercado vem precificando no Focus", afirma em relatório.

No radar dos investidores também está o pacote americano de infraestrutura de 2,25 trilhões de dólares. Nesta segunda, o tema deve ser discutido em encontro entre o presidente Joe Biden e congressistas.

Destaques

Na bolsa, o pregão desta segunda marca a estreia das ações da farmacêutica Blau (BLAU3), precificados a 40,14 reai oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), a empresa levantou 1,26 bilhão de reais. Segundo a empresa, a maior parte do dinheiro arrecadado (700 milhões de reais) será investido em sua nova planta de Recife. As ações da companhia seguem em leilão de abertura.

Dentro do Índice Bovespa, a JBS (JBSS3) se destaca positivamente, subindo mais de 2%, após anunciar nesta manhã a compra da Vivera, a terceira maior empresa de produtos com base vegetal da Europa. O valor do negócio foi de 341 milhões de euros, equivalente a cerca de 2,3 bilhões de reais.

Na ponta negativa, as ações das Lojas Renner (LREN3) caem quase 2% e lideram as perdas do Ibovespa, após o anúncio de que fará uma das maiores ofertas de ações já feitas por varejistas brasileiras. Com previsão de até 137,7 milhões de ações a serem emitidas, a empresa pode levantar mais de 6 bilhões de reais, se tornando a maior oferta realizada no ano. Até então, o "título" de maior oferta do ano está com a CSN Mineração, que arrecadou 5,2 bilhões de reais em IPO.