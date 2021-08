Alta da Vale sustenta Ibovespa, apesar de temores fiscais e variante delta

O oscila próximo da estabilidade no início da tarde desta terça-feira, 3, com investidores avaliando riscos fiscais a disseminação da variante delta e resultados corporativos. Às 13h18, o principal índice da B3 subia 0,01% para 121.515 pontos.

No radar, seguem os debates sobre o aumento do programa Família. Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que pode até dobrar o valor do programa de transferência de renda. "Isso aumentaria bastante as despesas do governo em um momento em que nosso quadro fiscal já está bastante fragilizado", diz Flávio de Oliveira, diretor de da Zahl Investimentos. Ainda em Brasília, discute-se o parcelamento de pagamentos de precatórios em dez anos, o que é visto por muitos agentes do mercado como um "calote". O ministro da Economia, Paulo Guedes, nega. "Devo, não nego; pagarei assim que puder", afirmou.

O que ajuda sustentar o Ibovespa são as da Vale (VALE3). Com a maior participação no Ibovespa, as ações da mineradora sobem mais de 3%, após o minério de ferro interromper sua sequência de quedas na China. Com grande participação na empresa, a Bradespar (BRAP4) acompanha a alta da Vale. Com a valorização do metal também favorecendo as siderúrgicas, as ações da Gerdau (GGBR4) avançam mais de 1%.

Outra ação com posição relevante no índice é a do Itaú (ITUB4) que sobe cerca de 0,3%, após o resultado do segundo trimestre divulgado na última noite. No período maior banco do país registrou recorrente de 6,4 bilhões de reais, 56% superior ao do mesmo período do ano passado. A receita de serviços e tarifas aumentou 35% para 11,35 bilhões de reais. "Foi um resultado bem decente. O banco melhorou suas projeções sobre concessão de crédito e margem financeira", comenta Bruno Lima, analista-chefe de ações do BTG Pactual Digital. O Bradesco, que reporta balanço após o encerramento deste pregão, cai 0,25%.

Fora do Ibovespa, as ações da Petz (PETZ3) avançam quase 4%, após a companhia informar a compra da Zee.Dog por 715 milhões de reais. Com presença em 45 países, a Zee.Dog tem faturamento bruto esperado de 228 milhões de reais em 2021, sendo 30% vindo do exterior.

"A transação representa um movimento único de transformação e consolidação do mercado pet, e fundamental na busca pela visão do Grupo Petz de 'ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025'. A Petz acredita que a Zee.Dog seja a companhia que apresenta a maior complementariedade de competências e pontos de contato junto aos clientes do segmento", afirmou a empresa em fato relevante.

Já as ações Locaweb (LWSA3) viraram para queda, após subir mais de 1,5%, com o anúncio da compra da Octadesk em uma operação de 102 milhões de reais. Voltada para pequenas e médias empresas, a Octadesk trabalha no aprimoramento das relações com clientes com a utilização de chatbots e assistentes virtuais em múltiplas plataformas, como Whatsapp, Instagram e e-mail. Por dia, a companhia gerencia 3 milhões de conversas. Sua receita anual recorrente é de 25 milhões de reais.

Do lado negativo, ações ligadas ao turismo recuam neste pregão caem, com os riscos relacionados ao coronavírus no radar. CVC (CVCB3), Azul (AZUL4) e GOL (GOLL4) caem mais de 2%. Beneficiadas por uma maior movimentação em rodovias, a CCR (CCRO3) e EcoRodovias (ECOR3) registram quedas de mesma magnitude.

Entre as maiores quedas, as ações da Americanas (AMER3, ex-B2W) despencam 3,4%, com investidores ainda digerindo o processo de fusão com as Lojas Americanas (LAME4). Na última sessão, os papéis chegaram a subir 4%, mas o insuficiente para apagar a depreciação de 25,9% registrada em julho