Ibovespa tem leve alta com exterior e Selic no radar; Ambev dispara

O avança nesta quinta-feira, 28, subindo 0,11%, a 106.476 pontos, às 11h30, com o cenário internacional positivo se contrapondo à nova alta de juros no país.

Na última noite, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros em 150 pontos-base, com a passando de 6,25% para 7,75% ao ano. A alta de juro representou uma aceleração no ritmo do ciclo de ajustes, que vinha sendo de 100 em 100 bps. Para a próxima reunião foi sinalizado um novo ajuste de “mesma magnitude”, ou seja, de 150 bps.

Após a decisão, os juros futuros negociados na B3 operam em leve alta, com investidores reajustando suas projeções para um aperto monetário mais duro.

"O comunicado apontou que a Selic vai 'para território ainda mais contracionista', a dúvida é qual será esse território. Para 2022, ainda estamos digerindo a decisão, mas parece que 11,5% é uma taxa razoável para o ano que vem", diz Leonardo Paiva, economista do BTG Pactual Digital em Abertura de Mercado desta quinta.

Embora visto como necessário por parte do mercado, a alta de juros tende a arrefecer o nível da atividade econômica local, pressionando, principalmente, empresas de consumo cíclico. Apesar do BC mais contracionista, o dólar volta a subir contra o real, que tem o pior desempenho entre as principais moedas emergentes. Nesta manhã, a moeda avança 0,90%, a 5,605 reais.

Nos Estados Unidos, os principais índice de sobem embalados pela agenda de resultados, mesmo após o PIB americano do terceiro trimestre, divulgado nesta manhã, ter saído abaixo das expectativas. No período, a economia americana cresceu 2% contra as estimativas de expansão de 2,7%. Por outro lado, os pedidos de seguro desemprego renovaram a mínima desde o início da pandemia, ficando em 282.000, abaixo dos 290.000 previstos.

Destaques

Na bolsa, a agenda de resultados impulsiona as ações da Ambev (ABEV3), que sobem mais de 6%, após a empresa surpreender em balanço do terceiro trimestre. Enquanto analistas esperavam por uma queda do volume de vendas no Brasil, a empresa aumentou em 7,5%. No início do pregão, a alta dos papéis chegou a superar 10%.

Em relatório sobre o resultado, analistas do BTG classificaram o crescimento como "impressionante" e o resultado como "excepcional", embora tenham mantido cautela sobre o nível de margem, que caiu em relação ao mesmo trimestre de 2020.

Além da Ambev, as ações da Multiplan (MULT3) e Telefônica (VIVT4) avançam mais de 3% e 2%, respectivamente, na esteira de seus resultados.

Em balanço divulgado na última noite, a administradora de shoppings apresentou números melhores acima das expectativas, com líquido de 99,4 milhões de reais, cerca de 6 milhões superior do trimestre anterior, mas bem abaixo dos 810 milhões de reais do terceiro trimestre de 2020, quando o resultado sofreu impactos dos efeitos extraordinários de venda de imóveis. Já a Telefônica, que também anunciou uma parceria com a Ânima Educação (ANIM3), aumentou seu lucro líquido em 8,5% na comparação anual para 1,315 bilhão de reais.

Entre as maiores altas ainda estão os papéis da BRF (BRFS3), que disparam quase 6%, descolada de outras ações do setor de frigoríficos.

Na ponta negativa, as ações da PetroRio (PRIO3) caem cerca de 3%, acompanhando a desvalorização do petróleo no exterior. As Americanas (AMER3) caem 2,52% e a Getnet (GETT11), 2,81%. No entanto, outras ações ligadas ao consumo cíclico, como Lojas Renner (LREN3), Magazine Luiza (MGLU3) e Soma (SOMA). operam em alta, tendo em vista que parte do mercado já havia se antecipado à alta da taxa de juros na terça-feira, 26, quando saíram dados de inflação superaram as estimativas, aumentando as expectativas para uma posição mais dura do BC.

"Alguns setores tendem a sofrer um pouco mais com a alta de juros, como o varejo e o imobiliário. Ao mesmo tempo, os bancos podem se beneficiar desse movimento", diz Paiva.