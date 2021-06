Ibovespa mantém estabilidade com mercado digerindo dados de inflação

O oscila próximo da estabilidade nesta terça-feira, 15, com investidores avaliando os últimos dados de inflação, enquanto esperam pela decisão de política monetária dos Estados Unidos, prevista para amanhã. Às 12h11, o principal índice da B3 caía 0,21% para 129.931 pontos.

Divulgado nesta manhã, o índice de ao produtor americano (PPI, na sigla em inglês) voltou a sair acima do esperado, acelerando de 6,2% para 6,6% no acumulado de 12 meses. A expectativa era de que o indicador ficasse em 6,3%. Após a divulgação do PPI, o rendimento dos títulos americanos de 10 anos - convencionados como o principal medidor das expectativas de inflação no país - entrou em alta, mas sem se distanciar da marca de 1,5%.

O que ajuda a reforçar a crescente percepção de que a inflação dos Estados Unidos é temporária foi a queda mensal de 1,3% das vendas do varejo em maio, divulgada no mesmo instante do PPI.

"Notícias boas para a atividade econômica podem ser ruins para a uma vez que aponta alta de juros. Inflação mais alta ao produtor sugere que a economia está mais forte. Mas as vendas do varejo tiveram queda, indicando atividade fraca e juros para baixo. Temos um empate", comenta em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton.

Na bolsa, as da PetroRio (PRIO3) sobem mais de 3% e lideram as altas do Ibovespa, impulsionado pela valorização do petróleo no mercado internacional. Com maior participação no índice, as ações da Petrobras (PETR3/PETR4) avançam cerca de 0,65% e ajudam a mantê-lo próximo da estabilidade.

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3) acompanham a desvalorização do minério de ferro registrada nesta madrugada e pressionam o índice para baixo, caindo 1,5%. O movimento é seguido por papéis de siderúrgicas, que também se prejudicam com a queda da da commodity. No setor, as ações da CSN (CSNA3) lideram as perdas, recuando 1,7%.

No extremo negativo, as ações da Eletrobras (ELET3/ELET6) figuram entre as maiores perdas, caindo mais de 2%. Embora haja a previsão de que o Senado vote a MP que destrava a capitalização da companhia, segundo O Globo, isso pode não ocorrer devido a desentendimentos entre os senadores sobre o conteúdo da proposta.

Investidores também aproveitam o ambiente misto da bolsa para realizar lucros de ações que dispararam no último pregão impulsionadas pelo adiantamento da vacinação no estado de São Paulo. Entre elas estão as da Multiplan (MULT3), Iguatemi (IGTA3), Cogna (COGN3), CVC (CVCB3), Lojas Renner (LREN3) e Marisa (AMAR3), que são negociadas em queda.