Ibovespa fica para trás de NY pressionado por Vale

O oscila próximo da estabilidade nesta segunda-feira, 21, com as da Vale (VALE3) impedindo que o índice acompanhe o cenário internacional positivo. Às 11h12, o Ibovespa subia 0,12% para 128.555 pontos.

Com o maior peso do índice, as ações da mineradora caem 1,22%, após o minério de ferro despencar cerca de 5% na de Dalian, com preocupações sobre a demanda de aço pelo setor de construção chinês. A desvalorização da commodity também pressiona os papéis das siderúrgicas brasileiras, com destaque para a queda de 2% registrada pela Gerdau (GOAU4).

O que ajuda a sustentar o Ibovespa são as ações de grandes bancos e da Petrobras (PETR3/PETR4), que também têm forte presença no índice e chegam a subir mais de 1%.

A maior alta do índice, no entanto, é das ações do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que avançam mais de 4%, após o colunista Lauro Jardim, de O Globo, noticiar que a empresa está na mira dos bilionários Abílio Diniz e Michael Klein, acionista da Via (VVAR3).

Os dois, segundo a coluna, já estão comprando ações do Pão de Açúcar e podem brigar pela participação do Grupo Casino, caso decidam vender sua fatia. Em meio aos rumores, as ações da Via também são negociadas em alta, subindo 1% e liderando as altas entre as varejistas do Ibovespa.

No radar dos investidores também está a votação na Câmara da medida provisória (MP) que prevê a privatização da Eletrobras (ELET3/ELET6). Em Brasília, as discussões devem ter início às 15h, mas investidores já se adiantam, com as ações da companhia subindo cerca de 0,5%. Aprovada pelo Senado na última semana, a MP tem até esta terça-feira, 22, para ser aprovada antes que perca a validade.

No exterior, as bolsas operam em alta, recuperando-se das perdas da última semana, quando o Federal Reserve sinalizou que pretende subir juros m 2023, um ano antes do esperado. No mercado americano, os principais índices de ações sobem, com destaque para o Dow Jones, que avança mais de 1% após ter a maior queda semanal desde outubro.