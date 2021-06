Ibovespa sobe puxado por ações de commodities; B3 despenca

O sobe nesta quarta-feira, 2, acompanhando o tom positivo do mercado internacional, que aguarda a divulgação do "livro bege" - relatório com o panorama dos membros Federal Reserve sobre o atual estágio da economia. Às 11h, o principal índice da B3 subia 0,30% para 128.650 pontos.

Com os dados fortes da economia global sendo divulgados, as commodities seguem se valorizando e ajudam a dar o tom positivo ao pregão, impulsionando os papéis da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR3/PETR4). Por outro lado, as da própria B3 (B3SA3) pesam negativamente no Ibovespa, chegando a cair mais de 4%. A forte desvalorização ocorre após analistas do JPMorgan reduzirem a recomendação dos papéis de compra para neutra.

No mercado local, também investidores repercutem o resultado da produção industrial de abril, que saiu abaixo das expectativas. Divulgado hoje, o dado apresentou queda mensal de 1,3%, enquanto a expectativa era de de crescimento de 0,1%. Esta foi a terceira queda mensal consecutiva.

"Estes dados vem se contrapor aos dados do PIB do primeiro trimestre divulgados ontem e apontam que a recuperação econômica ainda é incipiente de certa forma", diz em nota André Perfeito, analista-chefe da Necton.

O período foi marcado pela retomada de medidas de isolamento para conter a segunda onda do coronavírus. Ainda que pior que o resultado de março, houve um forte crescimento de 34,7% em relação ao mesmo período do ano passado, que capturou o auge da econômica do coronavírus.

Destaques

Na , são as ações da Marfrig (MRFG3) que lideram as altas do Ibovespa, subindo mais de 3% em meio ao andamento para a empresa adquirir a BRF (BRFS3), que avança mais de 1%, após já terregistrado de quase 10% de alta no último pregão.

Ações de setores que mais se beneficiam com a recuperação da economia brasileira também estão entre as maiores altas, com as varejistas Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VVAR3) subindo mais de 2%. Os papéis da Marisa (AMAR3), Lojas Renner (LREN3) e Lojas Americanas (LAME3) também são negociados em alta, assim como as de shoppings centers Multiplan (MULT3) e BrMalls (BRML3).