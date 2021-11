Ibovespa recua com balanços e fraqueza do setor de serviços no radar

O cai 1,20%, a 106.283 pontos, às 11h41 desta sexta-feira, 12. O movimento ocorre na direção contrária à das bolsas internacionais, que apresentam tom levemente positivo, embaladas por resultados corporativos. Em Wall Street, os principais índices de avançam cerca de 0,20%. Apesar da leve alta, preocupações sobre inflação global e instabilidade no Leste da Europa impedem ganhos ainda mais expressivos. No mercado de câmbio, o dólar acompanha sua valorização frente a moedas emergentes, avançando 0,38%, a 5,425 reais.

Nesta manhã, economistas brasileiros avaliam os números do setor de serviços, divulgados pelo IBGE. Referente ao mês de setembro, os dados apontaram para uma contração mensal de 0,6% do setor ante expectativa de crescimento de 0,5%. Na comparação anual, a alta foi de 11,4%, abaixo do expansão esperada de 13,5%. A divulgação ocorre um dia após a publicação das vendas do varejo de setembro, que também frustraram o mercado.

"Com o número de hoje temos os dados fechados do terceiro trimestre das principais pesquisas do IBGE e é seguro dizer que a economia parou no trimestre encerrado em setembro", afirma em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton. Segundo ele, os números negativo da atividade econômica devem desencorajar o Banco Central a endurecer ainda mais seu ciclo de alta de juros.

"O Brasil está sem nenhum polo dinâmico no momento e com a renda em queda por conta da inflação e do elevado desemprego o prognóstico se mantém de desaceleração. Neste sentido a alta de juros se mostra inócua uma vez que a inflação não se trata de demanda aquecida, pelo contrário", acrescenta.

Na , a agenda de resultados segue fazendo , com os papéis das Americanas (AMER3) liderando as altas, subindo mais de 10%, e os da Magazine Luiza (MGLU3) entre as maiores as perdas, em queda de 14%. Ambas as varejistas divulgaram balanços do terceiro trimestre na última noite.

No período, a Magazine Luiza teve 90% de queda de na comparação anual, já a Americanas multiplicou seu lucro, que era de 36 milhões no terceiro trimestre de 2020, para 240,6 milhões de reais.

Outra ação que desaba nesta sexta é a da Natura (NTCO3), que cai cerca de 17%, após o resultado trimestral, divulgado na última noite, ter saído abaixo das expectativas. Na véspera, a empresa informou em fato relevante que estuda migrar sua listagem primária para a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), deixando no Brasil apenas BDRs.

Também reagem negativamente aos balanços trimestrais Lojas Renner (LREN3) e IRB (IRBR3), que chegam a cair mais de 5% neste pregão.

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, as da Vale (VALE3) amenizam as perdas, subindo cerca de 2%, após o minério de ferro voltar a fechar em alta na Ásia. Siderúrgicas, também beneficiadas pela valorização do metal, acompanham a valorização, com Usiminas (USIM5), avançando mais de 3% e Gerdau (GOAU4) e CSN (CSNA3), mais de 1%.