Ibovespa opera estável; Magalu dispara e CBA estreia em forte alta

O oscila próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 15, com investidores digerindo os últimos dados econômicos da China e dos Estados Unidos. Às 10h30, o principal índice da B3 caía 0,06% para 128.332 pontos.

Bastante aguardado por investidores, os pedidos de seguro desemprego americanos saíram ficaram em 360.000, em linha com esperado. Por outro lado, a produção industrial teve crescimento mensal de apenas 0,4%, abaixo das expectativas de 0,6%.

Na China, os dados também saíram mistos, com o PIB anual ficando em 7,9% ante estimativas de 8%. Mas, a produção industrial e as vendas do varejo superaram o consenso de mercado, com crescimentos anuais de 8,3% e 12,1%, respectivamente.

Os números da economia chinesa contribuíram para a alta do minério de ferro, que subiu 2% em Dalian. A valorização, por sua vez, contribui com os papéis da Vale (VALE3), que sobem 0,3% e ajudam a sustentar o Ibovespa.

O que pesa negativamente são as da Petrobras (PETR3/PETR4), que operam em queda, acompanhando a desvalorização do petróleo. Em Londres, a commodity recua pouco mais de 1%, com preocupações sobre o nível da oferta após acordo entre membros da OPEP e sobre os efeitos econômicos de variantes do coronavírus.

Apesar da queda do petróleo, as ações da PetroRio (PRIO3) operam em leve alta, após o anúncio da interligação entre os campos Polvão e Tubarão Martelo.

A maior alta do Ibovespa, no entanto, é liderada pelas ações da Magazine Luiza (MGLU3), que chegaram a disparar 6% nesta manhã, com uma série de anúncios feitos pela empresa. Entre eles estão a aquisição da KaBum, a oferta subsequente de ações, que pode movimentar 3,5 bilhões de reais e o plano de expansão do número de postos de distribuição até 2023. Sua principal concorrente na , a Via Varejo (VVAR3) sobe apenas 1% nesta manhã.

Fora do índice, as ações da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA, CBAV3) sobem cerca de 10% em sua estreia na B3. Em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), os papéis saíram a 11,20 reais, abaixo do piso da faixa indicativa de 14 reais.